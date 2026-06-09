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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Lepas Bidik Kaum Urban, Kolaborasi dengan Jakarta Fashion Week 2027

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |12:03 WIB
Lepas Bidik Kaum Urban, Kolaborasi dengan Jakarta Fashion Week 2027
Lepas Bidik Kaum Urban, Kolaborasi dengan Jakarta Fashion Week 2027 (Dok)
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JAKARTA - Di tengah industri otomotif saat ini, sejumlah brand mengambil pendekatan berbeda. Termasuk dengan menyasar gaya hidup konsumennya. 

Dalam hal ini, pabrikan otomotif new energy vehicle (NEV) asal China, Lepas, menghadirkan pendekatan mobilitas yang lebih modern, dan relevan dengan kebutuhan gaya hidup masa kini.

1. Kolaborasi dengan JFW 2027

Lepas kolaborasi dengan Jakarta Fashion Week 2027 sebagai langkah menghubungkan dunia otomotif dengan industri fashion dan lifestyle. Desain, kreativitas, dan gaya hidup menjadi titik temu dalam perkembangan industri kreatif saat ini. 

Lepas memulai kolaborasinya melalui Designers’ Soirée sebagai bagian dari Jakarta Fashion Week 2027, yang menjadi momen pembuka dengan menghadirkan para desainer dan pelaku industri fashion. Para desainer tidak hanya berkumpul, tetapi juga berbagi pandangan mengenai arah tren, inspirasi karya, serta bagaimana desain dan gaya hidup saling mempengaruhi, sekaligus menjadi ruang dialog yang mempertemukan dunia fashion dengan perspektif baru dari industri mobilitas.\

Lepas L8 (Erha)
Lepas L8 (Erha)

“Kami melihat mobilitas, seperti halnya mode, sebagai bagian dari cara individu mengekspresikan diri. Ketika dunia fashion terus berkembang dan mendefinisikan ulang gaya, kami juga berupaya menghadirkan pendekatan baru terhadap mobilitas yang lebih berkelanjutan, relevan, dan selaras dengan gaya hidup modern," kata President Director of Chery Group Indonesia, Zeng Shuo, dikutip Selasa (9/6/2026).

Ia melanjutkan, dengan semangat yang sama dalam mendorong kreativitas, pihaknya percaya masa depan akan menghadirkan harmoni antara fashion dan kendaraan listrik, membentuk gaya hidup yang lebih ekspresif dan sadar. 

Kehadiran Lepas di Jakarta Fashion Week 2027, yang digelar pada 26 Oktober - 1  November 2026 ini membuka ruang untuk terhubung dengan generasi urban yang semakin sadar akan desain dan identitas. 

 

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