Lepas Target Buka 40 Diler hingga Akhir Tahun, Sasar Kota Besar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |19:06 WIB
Lepas Target Buka 40 Diler hingga Akhir Tahun, Sasar Kota Besar
JAKARTA - Sub brand Chery, Lepas, menargetkan dapat membangun 40 jaringan diler hingga akhir tahun ini. Jaringan diler itu menyasar kota-kota besar hingga ibu kota provinsi di Indonesia. 

1. Target 40 Diler

Hal itu diungkapkan Head of Dealer Network Development Lepas Indonesia, Reva Rackhmadi. 

"Sampai akhir tahun kami akan (buka) 40 outlet di Indonesia. Semua fokusnya ada di ibu kota provinsi dan kota-kota besar Indonesia," kata Reva kepada wartawan, Rabu (6/5/2026). 

Sebagai pendatang baru, Lepas gencar memperluas jaringan diler. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan meresmikan sejumlah diler baru. 

"Jadi Lepas kami berkomitmen mengembangkan di kota-kota besar di Indonesia. Dalam waktu dekat sampai bulan Juni akan meresmikan 10 (diler-red)," ujarnya. 

Sementara itu, Lepas memperkuat jaringannya dengan membuka diler baru di wilayah Jakarta Utara. Kehadiran showroom di kawasan Pluit ini menjadi langkah strategis Lepas untuk semakin dekat dengan pelanggan.

“Peresmian Lepas MAS Pluit merupakan bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan pengalaman brand yang lebih dekat, lebih personal, dan relevan dengan gaya hidup pelanggan saat ini," kata Vice Country Director Lepas Indonesia, Temmy Wiradjaja.

Ia pun menjelaskan kehadiran diler Lepas tak hanya menjadi titik penjualan. "Tetapi juga ruang di mana konsumen dapat merasakan langsung bagaimana teknologi, desain, dan kenyamanan hadir dalam satu pengalaman yang utuh,” ujarnya. 

 

