Lepas Perkenalkan 3 Mobil Elektrifikasi, Intip Bocorannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |16:28 WIB
Lepas L6 PHEV. (Foto: Erha/Okezone)
JAKARTA - Produsen otomotif asal Tiongkok, Lepas, memperkenalkan tiga model kendaraan new energy vehicle (NEV) pada pameran Beijing Auto Show 2026.

Lepas merupakan merek premium NEV dari Chery Group. Pada ajang ini, ada tiga model NEV yang ditampilkan, yaitu Lepas E6 EV, Lepas E4 EV, dan Lepas L6 PHEV.

Kehadiran ini sekaligus menandai kesiapan Lepas dalam tiga aspek utama: merek, produk, dan jaringan global, serta dimulainya fase penting yang disebut sebagai “Year of Delivery.”

Lepas E4 EV.

“Kolaborasi global menjadi kunci utama dalam perjalanan perusahaan. Hal ini menegaskan bahwa kualitas, inovasi, dan kemitraan memiliki peran yang lebih penting dibandingkan sekadar pencapaian penjualan,” ujar Chairman Chery Automobile Co., Ltd., Yin Tongyue, dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).

Senada dengan hal tersebut, Executive Vice President Chery Auto sekaligus President of Chery International, Zhang Guibing, menekankan bahwa kepercayaan dari mitra global menjadi fondasi pertumbuhan Chery ke depan. Dengan mengusung filosofi globalisasi “In somewhere, For somewhere, Be somewhere”, Chery berkomitmen menghadirkan pengalaman mobilitas yang lebih cerdas, ramah lingkungan, dan beragam di berbagai pasar dunia.

Lepas E6 EV.

Seiring pergeseran pasar NEV global menuju pertumbuhan berbasis nilai, kebutuhan konsumen kini tidak lagi terbatas pada performa teknis seperti jarak tempuh atau akselerasi. CEO Lepas, Zhai Xiaobing, menyampaikan bahwa di era NEV saat ini, sebuah merek harus mampu menghadirkan kemudahan, teknologi yang intuitif, serta pengalaman berkendara yang lebih santai dan nyaman.

Pada pameran ini, Lepas memperkenalkan tiga model utama berbasis LEX Platform.

 

