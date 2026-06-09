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Daftar 10 Mobil Terlaris di China, Tak Ada Mobil Bensin

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |17:56 WIB
Daftar 10 Mobil Terlaris di China, Tak Ada Mobil Bensin
Daftar 10 Mobil Terlaris di China, Tak Ada Mobil Bensin (Car News China)
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JAKARTA - Tak ada satu pun mobil dengan mesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE) dalam daftar 10 mobil terlaris bulan Mei 2026 di China. Daftar mobil terlaris tersebut didominasi kendaraan elektrifikasi. 

1. Penjualan Mobil Mei 2026

Pada bulan sebelumnya, masih terdapat mobil bensin yang masuk daftar 10 terlaris di China. Geely Binyue (dikenal sebagai Coolray di pasar internasional) menempati posisi 8 mobil terlaris di China pada April 2026. 

Melansir Car News China, Selasa (9/6/2026), Geome Xingyuan yang dikenal dengan nama Geely EX2 di pasar internasional menjadi mobil terlaris di China pada Mei 2026. Mobil listrik ini mencatat penjualan  38.751 unit terjual. Jumlah itu unggul dari Tesla Model Y di posisi kedua dengan selisih 9.840 unit. 

Model Y laku terjual 28.911 unit terjual pada Mei 2026. Jumlah ini naik 25,8% dibandingkan bulan lalu.

Sementara itu, Xiaomi SU7 mempertahankan posisinya di tiga besar dengan 24.023 unit terjual, meskipun penjualan bulanannya turun 10,4%. Xiaomi YU7 terjual 8.736 unit pada Mei. Ini menandai penurunan selama lima bulan berturut-turut.

Leapmotor A10 (Leapmotor B03X di pasar internasional), sebagai pesaing utama Xingyuan, terus menunjukkan pertumbuhan yang eksplosif. Sejak meluncur pada 26 Maret, pengiriman telah melonjak dari 3.968 unit pada bulan debutnya menjadi 14.372 unit pada April. Pada Mei 2026, penjualan Leapmotor A1 naik 55,2% mencapai 22.060 unit pada bulan Mei.

Penjualan Tesla Model 3 juga naik drastis pada Mei 2026. Penjualannya melonjak 519,4% dari bulan ke bulan menjadi 18.370 unit, menempatkannya di posisi ke-7 setelah kinerja yang lesu pada April dengan 2.966 unit. 

Penjualan Aito M6 juga melonjak 381,0% menjadi 18.148 unit seiring dengan peningkatan kapasitas produksi.

 

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