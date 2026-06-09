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Mobil Baru DFSK Sedang Uji Jalan, Segera Meluncur?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |11:58 WIB
Mobil Baru DFSK Sedang Uji Jalan, Segera Meluncur?
Mobil Baru DFSK Sedang Uji Jalan, Segera Meluncur? (Dok)
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JAKARTA - Mobil baru DFSK tertangkap kamera tampak uji jalan. Mobil tersebut melaju tanpa balutan kamuflase. 

1. Mobil Baru DFSK

Dari foto-foto yang beredar, pada bagian depan tampak fascia yang modern. Sementara pada bagian belakang tersemat lampu horizontal ramping. 

Kemunculan model terbaru ini semakin menguatkan indikasi model tersebut tengah dipersiapkan untuk meluncur dalam waktu dekat. Model ini berpotensi menjadi salah satu pendatang baru yang menarik perhatian di pasar otomotif Indonesia.

Meski hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai identitas maupun spesifikasinya, kendaraan tersebut terlihat telah menjalani serangkaian pengujian di berbagai kondisi jalan  sebelum diperkenalkan ke publik.

Mobil baru DFSK (Dok)
Mobil baru DFSK (Dok)

Pengujian ini menjadi bagian dari upaya PT Sokonindo Automobile untuk memastikan kesiapan kendaraan dalam berbagai kondisi penggunaan di Indonesia. 

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Topik Artikel :
Mobil DFSk Otomotif DFSK
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