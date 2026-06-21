Sinyal DFSK E5 Segera Meluncur di Indonesia, PHEV Makin Ramai

JAKARTA - Produsen asal China, DFSK memperkenalkan E5 Plus versi setir kanan di Hong Kong. Dengan hadirnya versi setir kanan, model ini dikabarkan segera meluncur di Indonesia. Kehadiran E5 Plus akan semakin menambah ramai model plug in hybrid electric vehicle (PHEV) di pasar Tanah Air.

1. DFSK E5 Plus Setir Kanan

E5 Plus telah meluncur di sejumlah pasar. seperti Afrika Utara dan Amerika Selatan. Peluncuran E5 Plus versi setir kanan menjadi langkah lanjutan DFSK dalam memperluas jejak globalnya, terutama di kawasan Asia Tenggara.

“E5 Plus menjadi langkah awal dari pembaruan menyeluruh pada portofolio produk kami. Ke depannya, kami akan terus memperkuat kapabilitas teknologi dan inovasi cerdas, memperluas jajaran produk, serta mempercepat ekspansi global kami," kata Presiden DFSK, Amy Gong, dalam keterangan perusahaan, Minggu (21/6/2026).

Sementara itu, Direktur Sales Center PT Sokonindo Automobile, Cing Hok Rifin, menegaskan Indonesia memiliki peran penting dalam strategi DFSK di kawasan Asia Tenggara.

“Indonesia merupakan pasar utama DFSK di kawasan ini. Kehadiran E5 Plus versi setir kanan mencerminkan komitmen kami untuk menghadirkan produk yang semakin sesuai dengan kebutuhan konsumen Indonesia, dengan kombinasi teknologi, kenyamanan, dan kepraktisan untuk keluarga modern,” ujar Cing Hok Rifin.