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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Dirakit di Bogor, Harga Mazda CX-30 Turun Nyaris Rp90 Juta

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |18:03 WIB
Dirakit di Bogor, Harga Mazda CX-30 Turun Nyaris Rp90 Juta
Dirakit di Bogor, Harga Mazda CX-30 Turun Nyaris Rp90 Juta (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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TANGERANG - Mazda CX-30 rakitan lokal resmi meluncur pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang. Mazda CX-30 rakitan lokal tersebut dibanderol Rp499 juta on the road (OTR) Jakarta.

1. Mazda CX-30 Rakitan Lokal

Sebelumnya, selama ini Mazda CX-30 yang dipasarkan di Indonesia berstatus completely built up (CBU) alias impor. Saat masih versi impor, Mazda CX-30 dibanderol Rp585,8 juta OTR Jakarta. 

Dengan dirakit lokal di fasilitas pabrik Citeureup, Bogor, Jawa Barat, harga CX-30 turun hingga Rp86,5 juta.

Meski Mazda CX-30 dirakit lokal, kualitasnya disebut masih berstandar dan global dan tak mengurangi rasa berkendaranya.

Chief Operating Officer PT Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio,  menjelaskan wetiap unit The New Mazda CX-30 dibangun berdasarkan tiga pilar utama, yaitu Same Craftsmanship, Same Engineering, dan Same Driving DNA, yang didukung proses Strict Quality Inspection di setiap tahapan produksi. 

"Pelanggan akan merasakan kualitas, karakter berkendara, dan pengalaman premium yang sama seperti Mazda di seluruh dunia,” ujar Ricky Thio di arena GIIAS 2026, Senin (3/8/2026).

Secara dimensi, Mazda CX-30 memiliki panjang 4.395 mm, lebar 1.795 mm, tinggi 1.540 mm, serta ground clearance 180 mm. 

Untuk dapur pacunya, Mazda CX-30 dibekali mesin SKYACTIV-G 2.0 liter (1.998 cc), 4 silinder segaris DOHC. Mesin itu mampu menyemburkan tenaga hingga 155 PS pada 6.000 rpm dan torsi 200 Nm pada 4.000 rpm. Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi otomatis SKYACTIV-DRIVE 6-percepatan ke roda depan (FWD).

 

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Topik Artikel :
Mazda CX-30 Mazda GIIAS GIIAS 2026
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