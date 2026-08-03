Kolaborasi dengan Jakarta Fashion Week di GIIAS 2026, Lepas Sasar Kaum Hawa?

TANGERANG - Lepas Indonesia kolaborasi dengan Jakarta Fashion Week (JFW) 2027 pada momen Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang. Lepas Indonesia pun mengungkap alasannya menjalin kolaborasi lintas industri ini.

Diketahui, Lepas merupakan sub brand dari Chery Group. Brand ini menyasar segmen new energy vehicle (NEV) premium. Dalam perkembangan NEV, terdapat perubahan yang tak lagi sekadar inovasi teknologi seiring berkembangnya gaya hidup masyarakat modern.

Vice Country Director Lepas Indonesia, Temmy Wiradjaja, menjelaskan bagi pihaknya, desain punya peran yang lebih besar daripada sekadar estetika. Ia melanjutnya, desain adalah cara bagi pihaknya untuk menghadirkan pengalaman dan karakter dalam setiap perjalanan.

“Karena itu, berkolaborasi dengan Jakarta Fashion Week terasa sangat natural. Karena kami sama-sama percaya bahwa desain yang baik tidak hanya indah dilihat, tetapi juga mampu menjadi bagian dari gaya hidup seseorang," ujar Temmy Wiradjaja di arena GIIAS 2026, dikutip Senin (3/8/2026).

Kolaborasi ini menjadi salah satu strategi untuk menyasar konsumen. Ia pun tak membatasi hanya menyasar konsumen wanita lewat kolaborasi dengan JFW 2027.

“Menyasar konsumen yang peduli tentang fashion, tentang gaya hidup. Jadi bukan sekadar transportasi,” ujar Temmy.

Chairman Jakarta Fashion Week, Svida Alisjahbana, mengatakan pihaknya melihat Lepas tidak hanya menghadirkan inovasi teknologi, tetapi juga menghadirkan desain dan pengalaman yang menjadi bagian dari gaya hidup modern.

“Nilai inilah yang kami rayakan bersama melalui kolaborasi ini," ujar Svida Alisjahbana.

Diketahui, saat ini Lepas telah memasarkan 2 model elektrifikasi di Indonesia. Keduanya adalah Lepas E4 EV dan L8 PHEV.