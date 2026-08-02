Ketika Kendaraan Niaga Disulap Jadi Salon Berjalan di GIIAS 2026

Ketika Kendaraan Niaga Disulap Jadi Salon Berjalan di GIIAS 2026

TANGERANG - Kendaraan niaga tak melulu bicara soal angkutan logistik. Pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang, kendaraan niaga disulap jadi salon berjalan.

Pada GIIAS 2026, PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) menampilkan Traga Putri Salon Studio dengan konsep Mobile Beauty Salon (salon berkjalan). Hal ini mencuri perhatian karena tampak berbeda.

Business Strategy Division Head PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Rian Erlangga, mengatakan kehadiran Isuzu Traga Putri Salon Studio menjadi wujud bahwa kendaraan niaga mampu beradaptasi dengan perkembangan berbagai sektor industri.

"Melalui Isuzu Traga Putri Salon Studio, kami ingin menunjukkan kendaraan niaga memiliki potensi yang jauh lebih luas dibandingkan fungsi konvensional sebagai kendaraan angkut," ucap Rian Erlangga. di arena GIIAS 2026, dikutip Minggu (2/8/2026).

"Dengan fleksibilitas yang dimiliki Isuzu Traga, kendaraan ini dapat dikembangkan menjadi solusi bisnis bergerak yang mendukung pelaku usaha menjangkau konsumen secara lebih efektif, termasuk di industri kecantikan yang terus berkembang di Indonesia," ucap Rian Erlangga.

Kendaraan ini merupakan hasil kolaborasi antara Isuzu, Karoseri Delima Mandiri, dan brand perawatan rambut dari ParagonCorp. Mobile Beauty Salon ini membawa pengalaman salon profesional yang lebih dekat dengan masyarakat melalui layanan analisis kondisi rambut dan scalp, konsultasi bersama hair expert, hingga hair styling, sekaligus memperluas akses terhadap layanan perawatan rambut di berbagai lokasi.

Isuzu Traga dipilih sebagai basis kendaraan karena memiliki karakter yang sesuai untuk berbagai kebutuhan modifikasi karoseri. Dengan dimensi kabin dan area belakang, kendaraan ini memberikan keleluasaan dalam merancang ruang kerja.

Kolaborasi bersama Karoseri Delima Mandiri menghadirkan ruang salon ergonomis sehingga dapat mengakomodasi berbagai aktivitas layanan kecantikan di dalam kendaraan.