Chery Q Dibanderol Rp239 Juta, Persaingan Mobil Listrik Compact Makin Panas

Chery Q Dibanderol Rp239 Juta, Persaingan Mobil Listrik Compact Makin Panas

TANGERANG - Chery Q resmi meluncur pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD, Tangerang. Mobil listrik kompak itu dibanderol mulai dari Rp239,9 juta.

Kehadiran Chery Q menambah sesak segmen mobil listrik di Indonesia. Pasalnya, banyak brand menawarkan mobil listrik yang kompak, dengan rentang harga Rp200 hingga 300 jutaan.

Chery Q tersedia dalam 2 varian, yaitu Pure dan Rizz.

“Peluncuran Chery Q di GIIAS 2026 menjadi momentum bagi kami untuk menghadirkan paket compact EV yang lengkap bagi konsumen Indonesia,” ujar Vice Director Chery Business Unit Indonesia, Budi Darmawan Jantania, di arena GIIAS 2026, Jumat (31/7/2026).

Chery Q dibekali baterai berkapasitas 42,7 kWh dengan jarak tempuh 400 km (NEDC). Chery Q juga sudah mendukung isi daya cepat. Isi daya 30-80 persen diklaim hanya 16,5 menit.

Selain itu, ada pula fitur Vehicle-to-Load (V2L) 6,6 kW.

Chery Q menggunakan platform Dedicated Intelligent Pure-Electric Platform. Platform ini membantu memaksimalkan ruang kabin. Jarak sumbu rodanya 2.700 mm.

Mobil listrik compact ini memiliki 38 kompartemen penyimpanan. Tersemat pula bagasi depan berkapasitas 70 liter. Total penyimpanan di mobil listrik compact ini mencapai 1.520 liter.