VinFast Pamerkan Jajaran Kendaraan Listrik dan Program Menarik di GIIAS 2026

JAKARTA - VinFast menghadirkan jajaran kendaraan listriknya yang terus berkembang di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, menampilkan jajaran model yang beragam mulai dari VF 3, VF 6, VF 7, dan VF MPV 7 hingga lini kendaraan Green. Perusahaan juga memperkenalkan program “Drive Worry Free” beserta serangkaian layanan lengkap untuk pelanggan.

Layanan ini dirancang agar pelanggan merasa lebih tenang dan nyaman selama memiliki kendaraan listrik, sekaligus mempertegas komitmen perusahaan yang selalu mengutamakan pelanggan.

Mulai 30 Juli hingga 9 Agustus di ICE BSD City, Tangerang, VinFast akan menyambut para pengunjung di area pameran imersif. Pameran itu dirancang untuk menghadirkan pengalaman lengkap memiliki kendaraan listrik secara nyata, mulai dari pemilihan kendaraan dan pengisian daya, layanan purnajual, program dukungan pelanggan, hingga solusi yang membantu mengoptimalkan biaya kepemilikan jangka panjang sekaligus menjaga nilai kendaraan dari waktu ke waktu.

Salah satu sorotan utama kehadiran VinFast di GIIAS 2026 adalah diperkenalkannya konsep "Drive Worry Free", sebuah pendekatan menyeluruh yang didukung oleh lima pilar utama, yaitu Zero Operating Cost, Battery Peace of Mind, Ownership Confidence, Service Confidence, dan Business Confidence.

Melalui lima pilar tersebut, VinFast ingin menghadirkan pengalaman kepemilikan kendaraan listrik yang lebih praktis, nyaman, dan bebas khawatir. Dukungan ini mencakup seluruh perjalanan konsumen, mulai dari memilih dan membeli kendaraan, kemudahan pengisian daya, jaminan baterai, layanan purnajual yang andal, hingga menjaga nilai kendaraan dalam jangka panjang serta membuka peluang manfaat ekonomi yang dapat dinikmati pelanggan.