Mercedes-Benz Bawa 2 Model Baru di GIIAS 2026, Harganya Nyaris Rp10 Miliar

Mercedes-Benz Bawa 2 Model Baru di GIIAS 2026, Harganya Nyaris Rp10 Miliar (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - Mercedes-Benz Indonesia menghadirkan dua model baru pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang. Kedua model tersebut adalah The All New Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ danThe New GLC 200 4Matic.

Peluncuran kedua model tersebut sekaligus menandai 140 tahun eksistensi Mercedes-Benz.

"Melalui The all-new Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ dan The new GLC 200 4MATIC, kami menghadirkan dua interpretasi berbeda dari DNA Mercedes-Benz yang sama, yaitu engineering excellence, inovasi, dan kemewahan," ujar ujar CEO Mercedes-Benz Indonesia, Donald Rachmat, di arena GIIAS 2026, Rabu (29/7/2026).

1. The all-new Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+

The all-new Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ merupakan model performa tertinggi dalam lini keluarga model tersebut. Model ini dikembangkan bagi para pengemudi yang menginginkan pengalaman berkendara yang semakin dekat dengan dunia motorsport.