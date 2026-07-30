Diikuti 65 Brand, Gaikindo Sebut GIIAS 2026 Jadi Pameran Terbesar di Luar China

Diikuti 65 Brand, Gaikindo Sebut GIIAS 2026 Jadi Pameran Terbesar di Luar China (Okezone/Tangguh Yudha)

TANGERANG - Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 kembali digelar. Ajang tahunan ini mencatatkan sejarah sebagai pameran otomotif terbesar dan terlengkap yang pernah diselenggarakan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

1. Pameran Terbesar di Luar China

Ketua Umum Gaikindo, Putu Juli Ardika mengungkapkan, GIIAS 2026 diikuti lebih dari 65 merek otomotif global. Ajang tersebut sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu pameran otomotif terbesar di dunia di luar China.

"Tahun ini GIIAS 2026 kembali mencatatkan sejarah sebagai pameran terbesar dan terlengkap yang pernah diadakan Gaikindo. Ini yang terlelangkap dan terbanyak selama ini. Sekaligus memperkuat posisi sebagai salah satu pameran otomotif terbesar di dunia di luar China," ujar Putu saat pembukaan, Kamis (30/7/2026).

Selain menjadi ajang peluncuran berbagai produk dan teknologi terbaru, pameran ini juga menghadirkan program edukasi melalui Gaikindo International Automotive Conference (GIAC) dan rangkaian seminar harian.

Pencapaian tersebut menjadi bukti kuatnya perkembangan industri otomotif nasional yang kini telah menjelma sebagai salah satu basis produksi kendaraan terbesar di Asia Tenggara.

"Ke depan, Gaikindo terus mendorong seluruh anggotanya untuk berinvestasi, berinovasi, dan meningkatkan kapasitas produksi agar Indonesia semakin kokoh sebagai pusat produksi otomotif global yang kompetitif dan berkelanjutan," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita menilai GIIAS memiliki peran lebih dari sekadar ajang pameran maupun transaksi kendaraan. Menurutnya, GIIAS menjadi etalase masa depan mobilitas Indonesia.