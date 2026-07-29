BAIC T1 Meluncur di GIIAS 2026, Harganya Rp300 Jutaan

TANGERANG - Harga BAIC T1 resmi diumumkan pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang, Banten, Rabu (29/7/2026).r

1. Harga BAIC T1

Diketahui, saat ini BAIC telah memasarkan 3 moel di Indonesia. Ketiganya adalah BJ40 Plus dan X55 II yang merupakan kendaraan dengan mesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE) serta BJ30 HEV.

Model terakhir berkontribusi 56% dari total penjualan BAIC di Indonesia.

Chief Operating Officer BAIC Indonesia, Dhani Yahya, mengungkapkan alasan pihaknya meluncurkan BAIC T1 di pasar Tanah Air.

BAIC T1 di GIIAS 2026 (Erha A Ramadhoni)

"Memasuki tahun 2026, kami semakin menegaskan komitmen tersebut melalui strategi bisnis yang lebih agresif, mulai dari perluasan jaringan dealer, penguatan portofolio kendaraan hybrid, hingga memasuki era kendaraan listrik penuh dengan menghadirkan BAIC T1 sebagai Battery Electric Vehicle pertama BAIC di Indonesia," tuturnya di arena GIIAS 2026.