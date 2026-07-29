Suzuki XL7 Baru Meluncur di GIIAS 2026, Harga Mulai Rp274 Juta

TANGERANG - Suzuki XL7 facelift meluncur di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Suzuki XL7 terbaru itu dibanderol mulai dari Rp274.300.000.

Suzuki XL7 baru tersedia dalam 3 varian, yaitu New Alpha Hybrid, XL7 New Beta Hybrid, dan XL7 New Zeta. Seluruh varian mendapatkan pembaruan mulai dari interior dan eksterior.

“Penyempurnaan XL7 yang kami luncurkan kini terinspirasi sepenuhnya dari masukan pelanggan, serta dipadukan dengan filosofi Suzuki tentang peningkatan berkelanjutan,” ujar President Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) & PT Suzuki Indomobil Motor (SIM), Minoru Amano, di arena GIIAS 2026, Rabu (29/7/2026).

Sisi eksterior pada seluruh varian Suzuki XL7 kini mendapatkan pembaruan, meliputi Bold Design Front Grille, Bold LED Fog Lamp, 16-inch Alloy Wheel dengan desain baru, Rear Combination Lamp with Black Accent, serta Shark Fin Antenna. Pada varian New Alpha Hybrid, penggunaan aksen hitam diterapkan secara dominan di berbagai bagian.

Area interior seluruh varian kini hadir dengan instrument panel ornament beraksen baru Metallic Hagane Dark Silver. Aksen warna ini juga diterapkan pada new steering wheel garnish color di lingkar kemudi varian New Alpha Hybrid dan New Beta Hybrid, serta pada new center console garnish color.

Selain itu, Suzuki kini membekali seluruh varian dengan 9 inci Display Audio yang mendukung Apple CarPlay dan Android Auto.

Aspek keselamatan, khusus XL7 New Alpha Hybrid, Suzuki menambahkan fitur 360 View Camera, Tire Pressure Monitoring System (TPMS), dan Digital Video Recorder (DVR).