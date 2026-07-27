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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BMW Astra Targetkan 400 SPK di GIIAS 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |15:03 WIB
BMW Astra Targetkan 400 SPK di GIIAS 2026
BMW Astra Targetkan 400 SPK di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - BMW Astra siap membawa sejumlah model produknya pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, yang digelar di ICE BSD, pada 30 Juli hingga 9 Agustus. 

1. Target 400 SPK

Operation Manager BMW Astra, Teguh Widodo, menegaskan seluruh model BMW akan diboyong pada pameran otomotif tahunan tersebut. Selain itu, bakal ada model baru yang melantai di GIIAS 2026. 

Pada GIIAS 2026, BMW Astra berharap bisa menjual kendaraan lebih banyak dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya. BMW Astra berharap dapat membukukan 400 surat pemesanan kendaraan (SPK) pada GIIAS 2026. 

BMW 3 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
BMW 3 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

"Kalau dari BMW Astra semoga lebih tinggi dari tahun lalu. Kalau angkanya berapa, kami berharap di event ini kita minimal enggak kurang dari 400 SPK," ujar Teguh Widodo di Jakarta, Senin (27/7/2026). 

Ia mengakui, kondisi pasar saat ini masih menantang. Meski begitu, target tersebut diharapkan dapat tercapai. 

Di sisi lain, pihaknya menawarkan sejumlah program pada GIIAS 2026. Salah satunya adalah memberikan akses kepada konsumen. 

“Kami hadirkan kembali fasilitas shuttle bus gratis di BMW Astra Serpong ini untuk memudahkan pelanggan yang hendak mengunjungi GIIAS 2026. Selain shuttle bus, kami juga menyediakan parkir kendaran gratis di showroom BMW Astra Serpong, serta berbagai penawaran menarik baik pembelian BMW baru, layanan servis, trade-in, maupun pembelian mobil BMW premium selection yang dihadirkan khusus selama acara berlangsung,” tuturnya. 

 

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Topik Artikel :
BMW BMW Astra GIIAS GIIAS 2026
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