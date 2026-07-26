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Heboh Mobil Prototipe Mercedes AMG GT Terbakar saat Uji Jalan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |17:50 WIB
Heboh Mobil Prototipe Mercedes AMG GT Terbakar saat Uji Jalan
Heboh Mobil Prototipe Mercedes AMG GT Terbakar saat Uji Jalan (Carscoops)
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JAKARTA - Mobil prototipe Mercedes-AMG GT facelift terbakar saat menjalani serangkaian uji coba. Tampak model tersebut dilalap api dan asap membubung ke langit. 

1. Mobil Prototipe Mercedes-AMG GT Facelift Terbakar

Salah satu prototipe facelift itu terbakar saat uji jalan di Spanyol. Peristiwa ini sebagaimana terlihat dari video yang dibagikan pengguna Instagram @kikisnevada_pgarage.

Melansir laman Carscoops, insiden tersebut terjadi di pegunungan Sierra Nevada Spanyol. Lokasi itu menjadi tempat bagi para produsen mobil untuk uji cuaca panas. 

Menurut orang yang merekam video tersebut, api bermula di bagian belakang kendaraan sebelum menyebar dengan cepat. Pada saat layanan darurat tiba, prototipe AMG tersebut sudah hangus terbakar.

Unggahan media sosial mengklaim baterai dalam sistem hibrida mobil tersebut bertanggung jawab atas kebakaran tersebut. Alat pemadam kebakaran di dalam mobil tidak mampu menghentikan kobaran api. 

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