Chery Tiggo Cross CSH Kembali Terbakar, Ternyata Ini Penyebabnya

JAKARTA - Chery Tiggo Cross CSH terbakar di Bandung, Jawa Barat. Api tampak membakar bagian depan model tersebut.

1. Chery Tiggo Cross CSH Terbakar

Peristiwa ini sebagaimana dibagikan akun TikTok @de_liakenzimouza. Dalam video itu, awalnya muncul asap dari bagian depan mobil berwarna hitam tersebut. Tak lama kemudian muncul kobaran api, diikuti asap hitam pekat membubung tinggi.

Peristiwa ini diketahui terjadi di Jalan Cihanjuang, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, sekitar pukul 13.30 WIB.

Pihak PT Chery Sales Indonesia (CSI) langsung menindaklanjuti peristiwa ini dan menghubungi konsumen sejak 4 Juli 2026.

"Chery Indonesia memastikan bahwa tidak terdapat korban luka maupun korban jiwa dalam insiden tersebut," demikian keterangan Chery, Kamis (9/7/2026).

Chery Tiggo Cross CSH terbakar di Bandung (Dok Chery)

Tim Chery Indonesia kemudian berkoordinasi dan penanganan dengan pihak-pihak terkait, serta mengamankan unit ke diler resmi terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Chery kemudian memberikan bantuan penanganan serta menyediakan kendaraan pengganti selama proses penyelesaian berlangsung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan indikasi kegagalan komponen, suku cadang, maupun sistem kendaraan Chery pada unit yang terlibat.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh, insiden ini dipicu oleh adanya faktor eksternal berupa kain perca yang tertinggal di dekat area lower arm dan berada dekat dengan exhaust manifold bersuhu sangat tinggi saat beroperasi. Hal tersebut, memicu terjadinya percikan api yang menyebabkan kebakaran," katanya.