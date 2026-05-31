Chery Q Dibanderol Rp200 Jutaan, Dibekali 20 Fitur ADAS

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |15:47 WIB
JAKARTA - Pasar mobil listrik semakin ramai dengan diperkenalkannya Chery Q. Mobil listrik terbaru Chery itu dibekali sejumlah fitur cerdas, termasuk 20 fitur ADAS (advanced driver assistance systems) sebagai modal bersaing.

Diketahui, Chery Q debut di Tanah Air melalui panggung Indonesian Idol 2026. Chery Sales Indonesia telah membuka pre-booking untuk model anyar tersebut. Meski harga resminya belum ditetapkan, Chery Q akan dibanderol sekitar Rp200 jutaan di Indonesia.

Kehadiran Chery Q menambah ketat persaingan pada segmen mobil harga Rp200 jutaan. Sejumlah brand menawarkan modelnya di pasaran dengan banderol harga kisaran Rp200 juta.

Chery Q dibekali sejumlah teknologi sebagai modal bersaing. Bahkan, 20 fitur ADAS disematkan pada mobil listrik ringkas tersebut. Fitur itu dapat membantu pengemudi meminimalkan risiko dalam berbagai kondisi berkendara.

Model ini juga dibekali fitur HD Panoramic Camera 540°. Sementara untuk benefit pre-book SIGMA Package, model ini ditambahkan dengan fitur Autonomous Parking Assist (APA) yang mengintegrasikan sensor radar dengan HD Panoramic Camera 540°. 

Hal ini untuk memudahkan manuver di area parkir yang terbatas. Fitur ini relevan bagi ekosistem perkotaan, mulai dari pusat bisnis hingga kawasan hunian yang padat.

Dari sisi aspek fungsionalitas tersebut, tersemat juga Power Folding Side Mirrors dengan pemanas untuk memastikan visibilitas tetap optimal sekaligus memberikan kepraktisan ekstra saat melintasi ruang jalanan yang sempit.

Selain fitur keselamatan aktif dan teknologi visibilitas, Chery Q disebut memiliki struktur bodi yang kuat.

"Model ini memiliki struktur Super Safe Frame dengan 82% rangka berbahan high-strength steel," kata Vice Country Director Chery Business Unit Budi Darmawan Jantania, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Dari sisi keselamatannya, Chery Q juga dibekali 6 airbags untuk melindungi pengemudi maupun penumpang jika terjadi benturan.

 

