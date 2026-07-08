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Viral McLaren 720S Kecelakaan hingga Terbelah 2 di Sukoharjo, Intip Spesifikasinya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |18:36 WIB
Viral McLaren 720S Kecelakaan hingga Terbelah 2 di Sukoharjo, Intip Spesifikasinya
Viral McLaren 720S Kecelakaan hingga Terbelah 2 di Sukoharjo, Intip Spesifikasinya (Okezone)
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JAKARTA - Supercar McLaren kecelakaan tragis hingga terbelah dua di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Rabu (8/7/2026) dini hari. Pengemudi dan penumpang dalam supercar itu selamat. 

1. McLaren Terbelah Dua

Kanit Gakkum Satlantas Polres Sukoharjo, Iptu Ardian, mengungkapkan kronologi kecelakaan tunggal itu. Ia menjelaskan, sebelum kejadian, pengemudi dan penumpang sempat nonton bola. Usai nonton bola mereka hendak jalan-jalan ke arah Solo. 

"Menurut keterangan dari pengemudi sementara ini terjadi selip. Jadi bannya itu selip tidak bisa menguasai kendaraan sehingga oleng ke kiri kemudian menabrak tiang," kata Iptu Ardian, kepada iNews, Rabu (8/7/2026). 

Supercar itu dikemudikan Febrian Paundra Alditama (21) alias Andra ST yang merupakan seorang youtuber. Sementara penumpang berinisial RAP (21), yang merupakan warga Jakarta Selatan. 

"Di dalam mobil ada 2 orang, pengemudi sama temannya," tuturnya. 

McLaren 720S terbelah dua di Sukoharjo
McLaren 720S terbelah dua di Sukoharjo

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