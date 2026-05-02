Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Viral Fenomena Awan Pelangi Muncul di Langit Jonggol, Begini Penjelasan BMKG

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |15:01 WIB
Viral Fenomena Awan Pelangi Muncul di Langit Jonggol, Begini Penjelasan BMKG (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial video memperlihatkan fenomena awan pelangi yang menghiasi langit Jonggol, Kabupaten Bogor, Jumat (1/5/2026). Peristiwa tersebut terekam pengguna kendaraan yang melintas di Jalan Jeprah, memperlihatkan awan berwarna-warni menyerupai pelangi di langit. 

1. Viral Awan Pelangi

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merespons fenomena munculnya awan menyerupai pelangi di langit Jonggol tersebut. BMKG memastikan fenomena itu berkaitan dengan optik atmosfer. 

“Fenomena yang terlihat pada video tersebut merupakan peristiwa yang umum terjadi dalam atmosfer dan berkaitan dengan optik atmosfer,” ungkap Pelaksana Harian (Plh) Direktur Meteorologi Publik BMKG, Ida Pramuwardani dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026). 

Sementara itu, Ida menjelaskan, warna pelangi yang muncul karena cahaya Matahari berinteraksi dengan butir-butir air di udara, baik dari sisa hujan maupun hujan yang sedang terjadi di sisi lain wilayah Sentul seperti pada video tersebut.

Ida menjelaskan,  di saat yang sama juga terlihat adanya awan jenis towering cumulus yang menutupi sebagian pelangi sehingga bentuknya tidak tampak utuh. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/15/3192506/pemotor_merokok_ngamuk_saat_ditegur-2KDZ_large.jpg
Viral Pemotor Merokok saat Berkendara, Ngamuk saat Ditegur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/15/3187981/isuzu_panther_menyala_usai_terendam_banjir-H2WL_large.jpg
Viral, Mobil Isuzu Panther Masih Bisa Nyala Meski Terendam Banjir 10 Jam di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/15/3187731/menkeu_purbaya-zUsr_large.jpg
Viral Momen Iseng Menkeu Purbaya Naik Moge Patwal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183334/viral_polisi_isi_bbm_pakai_drum-1AVl_large.jpg
Viral Oknum Polisi Beli Bensin di SPBU Surabaya Pakai Drum, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/15/3182601/viral_fortuner_lawan_arah-iUVx_large.jpg
Viral Aksi Arogan Pengemudi Fortuner Lawan Arah, Disetop Malah Nantangin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/15/3181803/blind_spot-U8Qv_large.jpg
Viral Pemotor Terlindas Truk di Ciledug, Waspada Blind Spot
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement