Viral Fenomena Awan Pelangi Muncul di Langit Jonggol, Begini Penjelasan BMKG

JAKARTA - Viral di media sosial video memperlihatkan fenomena awan pelangi yang menghiasi langit Jonggol, Kabupaten Bogor, Jumat (1/5/2026). Peristiwa tersebut terekam pengguna kendaraan yang melintas di Jalan Jeprah, memperlihatkan awan berwarna-warni menyerupai pelangi di langit.

1. Viral Awan Pelangi

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merespons fenomena munculnya awan menyerupai pelangi di langit Jonggol tersebut. BMKG memastikan fenomena itu berkaitan dengan optik atmosfer.

“Fenomena yang terlihat pada video tersebut merupakan peristiwa yang umum terjadi dalam atmosfer dan berkaitan dengan optik atmosfer,” ungkap Pelaksana Harian (Plh) Direktur Meteorologi Publik BMKG, Ida Pramuwardani dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).

Sementara itu, Ida menjelaskan, warna pelangi yang muncul karena cahaya Matahari berinteraksi dengan butir-butir air di udara, baik dari sisa hujan maupun hujan yang sedang terjadi di sisi lain wilayah Sentul seperti pada video tersebut.

Ida menjelaskan, di saat yang sama juga terlihat adanya awan jenis towering cumulus yang menutupi sebagian pelangi sehingga bentuknya tidak tampak utuh.