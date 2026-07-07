Yadea Catat Antusiasme Pengunjung Meningkat Selama PRJ 2026

JAKARTA - Motor listrik kini kian diminati, terlebih di tengah naik harga bahan bakar minyak (BBM) belakangan. Kini, motor listrik yang ditawarkan juga semakin beragam dari berbagai produsen.

1. Motor Listrik di PRJ

Sebagai salah satu pemain motor listrik, Yadea mencatat meningkatnya jumlah pengunjung pada Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2026, juga berdampak pada tingginya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik.

Pada PRJ 2026, Yadea membawa sejumlah model, termasuk Yadea Osta dan Velax Series. Keduanya adalah motor listrik dengan bermodal jarak tempuh jauh. Keduanya memiliki jarak tempuh mencapai 150 km dalam satu kali pengisian daya penuh.

Booth motor Yadea di PRJ 2026 (Dok Yadea)

Tak hanya memamerkan lini modelnya, Yadea menyediakan test ride. Lewat sesi ini, pengunjung bisa menjajal motor listrik Yadea sebelum memutuskan melakukan pembelian.

"Pembelian kendaraan listrik Yadea selama PRJ 2026 juga didukung program Yadea Green EMobility Fund (GEF) yang memberikan benefit khusus bagi berbagai lini produk. Program ini menjadi bagian dari komitmen Yadea dalam menghadirkan kendaraan listrik yang semakin mudah diakses masyarakat Indonesia," demikian keterangan Yadea, Selasa (7/7/2026).

Salah satu pengunjung PRJ 2026, Mamadou, mengungkapkan dirinya membeli Yadea GT80. "Memang saya sedang membutuhkan kendaraan pribadi untuk di rumah," ujar Mamadou.