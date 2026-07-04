Wahana Honda Jual 2.700 Unit Motor di Jakarta Fair Kemayoran 2026, Ini Model Terlaris

Wahana Honda Jual 2.700 Unit Motor di Jakarta Fair Kemayoran 2026, Ini Model Terlaris (Dok Wahana Honda)

JAKARTA - Main Dealer sepeda motor Honda area Jakarta - Tangerang, PT Wahana Makmur Sejati (WMS) mencatat penjualan lebih dari 2.700 unit. Jumlah tersebut merupakan akumulasi hingga pekan kedua Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026.

1. Penjualan 2.700 Unit

Honda Vario series mencatatkan penjualan tertinggi mencapai lebih dari 600 unit. Model lainnya Honda Stylo 160 mencatat penjualan lebih dari 600 unit.

Sementara Honda Beat Series, PCX & ADV160 masing-masing penjualan lebih dari 300 unit. Tingginya penjualan keempat model tersebut menunjukkan skutik tetap menjadi favorit konsumen.

“Kami mengapresiasi antusiasme para pengunjung yang mampir ke booth Honda di JFK 2026. Pencapaian penjualan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan pelayanan terbaik," ujar Division Head of Sales PT Wahana Makmur Sejati, Olivia Widyasuwita, Sabtu (4/7/2026).

Pihaknya optimistis mampu mencapai target penjualan sebanyak 6.200 - 6.500 unit hingga penyelenggaraan JFK 2026 berakhir. Hal ini lantaran melihat tingginya jumlah pengunjung setiap harinya serta berbagai program yang ditawarkan.

Motor listrik Honda ICON e dan CUV e di Jakarta Fair Kemayoran 2026 (Dok Wahana Honda)

Pada JFK 2026, WMS juga menyiapkan berbagai penawaran khusus bagi pengunjung yang ingin beralih menggunakan EV. Honda ICON e: mendapatkan potongan hingga Rp1 juta dan CUV e: mendapatkan potongan hingga Rp2 juta.