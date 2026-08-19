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Transaksi Tukar Kendaraan Meningkat di GIIAS 2026, Ini Model Terlaris

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |12:05 WIB
Transaksi Tukar Kendaraan Meningkat di GIIAS 2026, Ini Model Terlaris
Transaksi Tukar Kendaraan Meningkat di GIIAS 2026, Ini Model Terlaris (Ilustrasi/Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - Transaksi mobil bekas dengan skema jual dan tukar tambah (trade in) meningkat pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 yang digelar di ICE BSD Tangerang. 

1. Transaksi Trade in Meningkat

Hal ini menunjukkan GIIAS tak hanya menjadi ajang bagi konsumen membeli mobil baru. Layanan tukar tambah kendaraan pun cukup diminati. 

Chief Operating Officer OLXmobbi, Agung Iskandar, menjelaskan meningkatnya transaksi selama GIIAS tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat mengenai tukar tambah kendaraan. 

“Respons positif selama GIIAS menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap proses jual dan trade-in mobil yang praktis dan terpercaya tetap kuat," ujar Agung Iskandar, Rabu (19/8/2026). 

Pihaknya mencatat volume trade in selama GIIAS 2026 meningkat 12% dibandingkan GIIAS 2025. 

Berdasarkan data internal pihaknya, selama GIIAS 2026, Toyota Kijang Innova menjadi model yang paling banyak ditransaksikan, baik untuk transaksi jual maupun tukar tambah (trade-in). Posisi berikutnya adalah Toyota Avanza dan Toyota Rush. 

Sementara dari sisi merek, Toyota, Honda, dan Mitsubishi menjadi tiga brand dengan penyerapan tertinggi selama GIIAS 2026. 

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Topik Artikel :
Mobil Bekas GIIAS GIIAS 2026
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