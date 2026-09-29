19 Merek Ramaikan GIIAS Semarang 2026, Ada 7 Brand Baru

JAKARTA - Pameran otomotif GIIAS Semarang 2026 siap digelar pada 30 September hingga 4 Oktober di Muladi Dome UNDIP. Pameran itu siap diramaikan 19 merek.

1. GIIAS Semarang 2026

Project Director GIIAS The Series, Abiyoso Wietono, menyampaikan bahwa pilihan merek yang semakin beragam menjadi daya tarik utama bagi masyarakat Jawa Tengah yang ingin berkunjung pada penyelenggaraan GIIAS Semarang tahun ini.

“Hadirnya berbagai merek baru dan terkini di GIIAS Semarang 2026 memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk melihat dan membandingkan secara langsung beragam model, inovasi, serta teknologi yang ditawarkan. Kami berharap kehadiran beragam inovasi ini dapat memudahkan masyarakat dalam menentukan kendaraan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujar Abiyoso, dikutip Selasa (29/9/2026).

Tahun ini, GIIAS Semarang 2026 menghadirkan total 19 merek kendaraan global asal Jepang, Eropa, Vietnam, Korea, hingga China. Untuk kategori kendaraan penumpang, terdapat 18 merek yang berpartisipasi, yaitu BAIC, BYD, Changan, Chery, Citroen, Daihatsu, GAC AION, Geely, Honda, Jetour, KIA, Leap Motor, Mazda, Omoda Jaecoo, Suzuki, Toyota, Vinfast, dan Wuling. Sementara dari kategori roda dua, hadir merek sepeda motor Polytron.

Sebanyak 7 dari 19 merek kendaraan tersebut merupakan merek yang baru pertama kali tampil maupun yang kembali hadir pada penyelenggaraan tahun ini. Ketujuh merek itu adalah Changan, Geely, Jetour, KIA, Leap Motor, Omoda Jaecoo, dan Polytron.

Pameran GIIAS Semarang 2026 juga dimeriahkan oleh 22 merek komponen dan aksesori pendukung seperti produk perawatan kendaraan, pelek, ban, hingga peralatan pendukung lainnya.

“GIIAS Semarang tidak hanya hadir untuk memamerkan kendaraan dan teknologi otomotif terbaru, tetapi juga sebagai ruang interaktif bagi para pengunjung. Kami menghadirkan berbagai program seru agar masyarakat Jawa Tengah bisa merasakan langsung pengalamannya dan menikmati pameran dengan nyaman,” ujar Abi.

Selama 5 hari penyelenggaraan, terdapat sejumlah program yang dihadirkan untuk para pengunjung. Pengunjung bisa menjajal kendaraan lewat sesi test drive dan test ride pada GIIAS Semarang 2026. Selain itu, pameran ini juga menjadi ajang bagi komunitas untuk silaturahmi lewat GIIAS Car Community Meet Up.



(Erha Aprili Ramadhoni)