Naik 40%, Pengunjung GIIAS Surabaya 2026 Tembus 45 Ribu Orang

JAKARTA - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2026 mencatat kenaikan jumlah pengunjung lebih dari 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Total sebanyak 45.763 pengunjung menghadiri pameran yang digelar di Grand City Convex, Surabaya, pada 26-30 Agustus 2026.

1. 45 Ribu Pengunjung

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo, Anton Kumonty, menyampaikan rasa syukur dan bangga atas sambutan yang sangat positif dari masyarakat Jawa Timur. Anton menyampaikan, area pameran yang semakin besar dan keragaman merek otomotif yang dihadirkan berhasil menciptakan magnet tersendiri bagi masyarakat Jawa Timur.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur yang telah hadir dan memeriahkan GIIAS Surabaya tahun ini," katanya dalam keterangannya, Selasa (1/9/2026).

GIIAS Surabaya 2026 (Dok Ist)

"Penyelenggaraan GIIAS Surabaya kali ini benar-benar mendapatkan antusiasme tinggi, dengan kehadiran 45.763 pengunjung, dimana jumlah kunjungan tahun ini adalah angka kunjungan tertinggi dari seluruh penyelenggaraan GIIAS Surabaya, atau naik lebih dari 40%," tuturnya.

Ia mengatakan, respons positif ini menjadi dorongan bagi pihaknya untuk terus meningkatkan kualitas pameran otomotif Gaikindo di masa mendatang.

Diketahui, GIIAS Surabaya 2026 memperluas area pameran hingga mencapai total 15.000 meter persegi. Pameran tahun ini menghadirkan partisipasi terbanyak yaitu 37 merek kendaraan bermotor mulai dari kendaraan penumpang, komersial, hingga sepeda motor.