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Toyota Bukukan 6.175 SPK di GIIAS 2026, Kontribusi Lini Elektrifikasi Capai 56%

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |19:14 WIB
Toyota Bukukan 6.175 SPK di GIIAS 2026, Kontribusi Lini Elektrifikasi Capai 56%
Innova Zenix menjadi salah satu model terlaris Toyota selama GIIAS 2026.
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JAKARTA – Gelaran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang telah berakhir pada Minggu, 9 Agustus 2026. Selama 11 hari pameran tersebut, PT Toyota-Astra Motor (TAM) membukukan total 6.175 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dengan lini kendaraan elektrifikasi (xEV) Toyota menunjukkan capaian positif dengan berkontribusi sebesar 56% dari total SPK.

“Selama 55 tahun, Toyota telah tumbuh bersama masyarakat Indonesia dengan menghadirkan solusi mobilitas yang relevan. Kami sangat mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat terhadap Toyota selama GIIAS 2026. Capaian ini menjadi bukti bahwa Multi-Pathway Strategy semakin diterima luas oleh masyarakat Indonesia. Ke depan, kami akan terus mengembangkan berbagai inovasi yang memberikan kenyamanan, performa, confidence, dan excitement dalam setiap perjalanan,” ujar Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Hiroyuki Oide.

Dominasi Lini Elektrifikasi dan Sambutan Hangat untuk New Hilux

Di GIIAS 2026, Toyota memperluas segmen kendaraan elektrifikasinya dengan menghadirkan New Land Cruiser 300 Hybrid EV dan bZ4X Touring Battery EV. Tingginya penerimaan pasar terhadap kendaraan elektrifikasi didorong oleh performa kuat sejumlah model andalan, seperti Kijang Innova yang menjadi penyumbang terbesar dengan 2.221 unit di mana Innova Zenix Hybrid EV menyumbang 1.669 unit, disusul Veloz Hybrid EV sebanyak 1.115 SPK. Selain itu, Alphard Hybrid EV dan Yaris Cross Hybrid EV masing-masing mencatatkan pemesanan sebanyak 307 unit dan 302 unit.

Booth Toyota di GIIAS 2026.

Tak hanya pada segmen kendaraan penumpang, segmen komersial Toyota juga memetik hasil positif. Tampil perdana di publik, New Hilux mencatatkan total 345 SPK.

Toyota New Hilux.

Toyota Raih Sejumlah Penghargaan di GIIAS 2026

Pencapaian Toyota di GIIAS 2026 kian lengkap dengan diraihnya sejumlah penghargaan bergengsi. Hadir dengan area booth terbesar dalam partisipasinya tahun ini, Toyota berhasil meraih penghargaan Best Booth untuk kategori lebih dari 2.000 sqm di GIIAS 2026. Selain itu, bZ4X Touring yang hadir dengan karakter yang lebih dinamis, fungsional, dan penuh petualangan, juga berhasil meraih penghargaan Favorite Passenger Car Crossover, sebagai SUV elektrifikasi dengan karakter adventure terbaru dari Toyota.

 

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