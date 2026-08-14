Toyota Veloz Hybrid EV Raih Penghargaan Car of The Year di Indonesia Automotive Awards 2026

JAKARTA - PT Toyota-Astra Motor (TAM) kembali menorehkan prestasi gemilang di industri otomotif nasional. Produk unggulannya, Toyota Veloz Hybrid EV dinobatkan sebagai Car of the Year 2026 dalam ajang Indonesia Automotive Awards 2026 yang diselenggarakan iNews Media Group, Kamis (13/8/2026).

1. Toyota Veloz Hybrid EV Raih Car of the Year 2026

Pencapaian ini mempertegas posisi Veloz Hybrid EV sebagai salah satu kendaraan ramah lingkungan pilihan utama masyarakat Indonesia, berkat kombinasi efisiensi bahan bakar, ketangguhan lintas medan, serta dominasi komponen lokal.

GM Marketing Planning PT Toyota-Astra Motor, Resha Kusuma Atmaja, menyampaikan apresiasinya atas penghargaan yang diberikan kepada Toyota.

“Alhamdulillah, tim MNC Media mempercayakan kepada Toyota-Astra Motor memenangkan Car of the Year 2026. Kami ingin terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas penghargaan ini,” kata Resha saat diwawancarai usai penerimaan penghargaan.

Toyota Veloz Hybrid EV dinobatkan sebagai Car of the Year 2026. Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian dan pertimbangan redaksi desk otomotif di setiap portal iNews Media Group.

GM Marketing Planning PT Toyota Astra Motor Resha Kusuma Atmaja (Niko Prayoga)

Ia menegaskan, penghargaan ini memiliki makna mendalam karena Veloz Hybrid EV merupakan simbol kapabilitas industri manufaktur otomotif Tanah Air. Selaras dengan arahan Kementerian Perindustrian RI, model ini menjadi wujud nyata dari produk berbahan bakar efisien yang dirancang dan diproduksi langsung di Indonesia.

“Bagaimanapun juga, sesuai dengan tadi speech-nya dari Wamen Perindustrian RI, ini merupakan salah satu hal kebanggaan Indonesia. Karena bagaimanapun juga, Veloz Hybrid EV itu dikembangkan di Indonesia, diproduksi di Indonesia, dan untuk seluruh masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Penerimaan pasar terhadap Veloz Hybrid EV tergolong sangat positif. Hanya dalam kurun waktu 8 bulan sejak peluncurannya, mobil ini telah membukukan angka penjualan yang mengesankan, yakni mencapai 17.700 unit, dengan sebaran unit yang merata di 38 provinsi di seluruh Indonesia.

“Penyebaran Veloz Hybrid EV ini sudah diterima di seluruh Indonesia, di 38 provinsi. Selama untuk pencapaiannya juga terima kasih kepada masyarakat Indonesia, cukup baik. Bahwa dalam 8 bulan itu penjualan sebesar 17.700, kita mendatangkan penerimaan dari masyarakat,” tambah Resha.