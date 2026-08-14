Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hyundai Borong 2 Penghargaan di Indonesia Automotive Awards 2026, Stargazer Cartenz Raih Best Value Family MPV

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |15:06 WIB
Hyundai Borong 2 Penghargaan di Indonesia Automotive Awards 2026, Stargazer Cartenz Raih Best Value Family MPV
Hyundai Borong 2 Penghargaan di Indonesia Automotive Awards 2026, Stargazer Cartenz Raih Best Value Family MPV (Isra Triansyah)
A
A
A

JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) memborong dua penghargaan dalam ajang Indonesia Automotive Awards 2026 yang diselenggarakan iNews Media Group pada Kamis (13/8/2026). 

1. Raih 2 Penghargaan

Dua penghargaan tersebut adalah Best Value Family MPV 2026 untuk Hyundai Stargazer Cartenz dan Inspiring Person of Automotive untuk Chief Operating Officer (COO) PT HMID, Fransiscus Soerjopranoto.  

Fransiscus Soerjopranoto mengungkapkan penghargaan yang diterimanya bukanlah penghargaan secara pribadi, melainkan satu buah apresiasi bagi seluruh tim yang ada di Hyundai. 

"Yang pasti yang pertama ya secara personal saya bangga bukan hanya sekedar pribadi, tapi bangga sebagai juga tim saya, karena di belakang saya banyak orang-orang yang mendukung,” ungkap Frans di MNC Conference Hall, iNews Tower. 

Menurutnya, dua penghargaan yang disabet Hyundai ini bukanlah hasil dari jerih payah sendiri melainkan kerja tim yang harus dipertahankan Hyundai dalam menghadirkan berbagai produk bagi masyarakat dns memajukan industri otomotif di Indonesia. Salah satunya Stargazer Cartenz yang dinobatkan sebagai Best Value Family MPV 2026. Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian dan pertimbangan redaksi desk otomotif di setiap portal iNews Media Group. 

COO PT HMID Fransiscus Soerjopranoto (Niko Prayoga)
COO PT HMID Fransiscus Soerjopranoto (Niko Prayoga)

“Jadi walaupun pencapaian hari ini ada yang namanya Inspirational Person dan juga ada Best Value MPV pada saat kali ini, tapi itu bukan karya saya sendiri. Tapi, tim saya yang benar-benar hebat dan mudah-mudahan bisa terus dipertahankan,” tambah dia. 

Senada, Head of Brand Interactive dari Hyundai Motors Indonesia, Rouli Sijabat mengungkapkan penghargaan yang diterima Hyundai dari iNews Media Group ini bisa membuat Hyundai semakin bersemangat dalam menjaga momentum pasar di Indonesia. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/15/3236151//marketing_director_wuling_motors_ricky_christian-YfsX_large.jpg
Wuling Aira EV Raih Inspiring Best City Car EV 2026 di Indonesia Automotive Awards 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/15/3236148//wamendag_dyah_roro_esti_widya_putri-M09g_large.jpg
Wamendag Apresiasi Indonesia Automotive Awards 2026, Dorong Pelaku Industri Berinovasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/205/3236016//novia_bachmid-4G7D_large.jpg
Novia Bachmid Meriahkan Indonesia Automotive Awards 2026 dengan Lagu Ambon Manise dan Kau Curi Lagi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/15/3236010//angela_tanoesoedibjo-I82Z_large.JPG
Angela Tanoesoedibjo: Indonesia Automotive Awards 2026 Jadi Apresiasi bagi Industri Otomotif Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/15/3235255//hyundai_stargazer_cartenz_x-D4Gu_large.jpg
Stargazer Cartenz Jadi Mobil Hyundai Paling Laris di GIIAS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/15/3233052//hyundai_neira_protoptype-Qabv_large.jpeg
Hyundai Pamerkan Prototipe EV 7-Seater NEIRA di GIIAS 2026
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement