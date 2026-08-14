Hyundai Borong 2 Penghargaan di Indonesia Automotive Awards 2026, Stargazer Cartenz Raih Best Value Family MPV

JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) memborong dua penghargaan dalam ajang Indonesia Automotive Awards 2026 yang diselenggarakan iNews Media Group pada Kamis (13/8/2026).

1. Raih 2 Penghargaan

Dua penghargaan tersebut adalah Best Value Family MPV 2026 untuk Hyundai Stargazer Cartenz dan Inspiring Person of Automotive untuk Chief Operating Officer (COO) PT HMID, Fransiscus Soerjopranoto.

Fransiscus Soerjopranoto mengungkapkan penghargaan yang diterimanya bukanlah penghargaan secara pribadi, melainkan satu buah apresiasi bagi seluruh tim yang ada di Hyundai.

"Yang pasti yang pertama ya secara personal saya bangga bukan hanya sekedar pribadi, tapi bangga sebagai juga tim saya, karena di belakang saya banyak orang-orang yang mendukung,” ungkap Frans di MNC Conference Hall, iNews Tower.

Menurutnya, dua penghargaan yang disabet Hyundai ini bukanlah hasil dari jerih payah sendiri melainkan kerja tim yang harus dipertahankan Hyundai dalam menghadirkan berbagai produk bagi masyarakat dns memajukan industri otomotif di Indonesia. Salah satunya Stargazer Cartenz yang dinobatkan sebagai Best Value Family MPV 2026. Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian dan pertimbangan redaksi desk otomotif di setiap portal iNews Media Group.

COO PT HMID Fransiscus Soerjopranoto (Niko Prayoga)

“Jadi walaupun pencapaian hari ini ada yang namanya Inspirational Person dan juga ada Best Value MPV pada saat kali ini, tapi itu bukan karya saya sendiri. Tapi, tim saya yang benar-benar hebat dan mudah-mudahan bisa terus dipertahankan,” tambah dia.

Senada, Head of Brand Interactive dari Hyundai Motors Indonesia, Rouli Sijabat mengungkapkan penghargaan yang diterima Hyundai dari iNews Media Group ini bisa membuat Hyundai semakin bersemangat dalam menjaga momentum pasar di Indonesia.