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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Wamenperin Apresiasi Indonesia Automotive Awards 2026, Jadi Ruang Besar Perkembangan Industri Otomotif

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |15:41 WIB
Wamenperin Apresiasi Indonesia Automotive Awards 2026, Jadi Ruang Besar Perkembangan Industri Otomotif
Wamenperin Apresiasi Indonesia Automotive Awards 2026, Jadi Ruang Besar Perkembangan Industri Otomotif (Isra Triansyah)
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JAKARTA - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza, mengapresiasi penyelenggaraan Indonesia Automotive Awards 2026. Menurutnya, ajang yang diselenggarakan iNews Media Group tersebut menjadi ruang besar bagi perkembangan industri otomotif nasional.

1. Wamenperin Apresiasi Indonesia Automotive Awards 2026

Faisol menilai Indonesia Automotive Awards 2026 memiliki cakupan luas karena tidak hanya memberikan penghargaan kepada perusahaan, tetapi juga kepada komunitas hingga konten kreator otomotif.

"Saya memandang Indonesia Automotive Award 2026 ini menjadi ruang yang besar buat keseluruhan stakeholder yang berada di balik industri otomotif," tutur Faisol di MNC Conference Hall, Kamis (13/8/2026).

Menurut Faisol, industri otomotif merupakan salah satu bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, penguatan ekosistem otomotif melalui kolaborasi berbagai pihak dinilai akan memberikan dampak positif bagi perkembangan industri.

"Saya percaya, saya percaya bahwa kolaborasi ini adalah kolaborasi yang kuat, kokoh antara industri, akademisi, asosiasi, komunitas, media, dan pemerintah yang akan menjadikan industri otomotif bukan hanya kuat di dalam negeri tapi juga bisa menjadi pusat produksi, inovasi, dan ekspor otomotif global," ucap Faisol.

Faisol juga berharap keterlibatan industri media, termasuk iNews Media Group, dapat semakin memperkuat perkembangan industri otomotif nasional. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam memperkenalkan kemampuan industri otomotif Indonesia kepada masyarakat luas hingga dunia internasional.

 

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