Chery Raup 3.500 SPK di GIIAS 2026, Mobil Listrik Baru Sumbang 50% Penjualan

Chery Raup 3.500 SPK di GIIAS 2026, Mobil Listrik Baru Sumbang 50% Penjualan (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Chery Indonesia meraup 3.500 surat pemesanan kendaraan (SPK) pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Chery Q menjadi model terlaris dengan meraup 1.750 SPK atau berkontribusi 50%.

1. Chery Raup 3.500 SPK

Jumlah penjualan Chery pada GIIAS 2026 ini meningkat 62,56% dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Pada GIIAS 2025, Chery total membukukan 2.153 SPK.

Chery Q menjadi model terlaris bagi brand tersebut pada GIIAS 2026. Selain itu, Chery Q juga menjadi model yang paling banyak dicoba pengunjung GIIAS 2026 lewat sesi test drive.

Dari sekitar 2.000 sesi test drive selama pameran, Chery Q menyumbang 67,7% atau sekitar 1.355 sesi.

"Chery Q menjadi kontributor utama dalam pencapaian SPK sekaligus model yang paling banyak dicoba oleh pengunjung. Respons positif ini menjadi bukti penerimaan pasar terhadap produk dan inovasi yang kami hadirkan," ujar Vice Country Director Chery Business Unit, Budi Darmawan Jantania, Kamis (13/8/2026).

Chery Q di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

"Bagi kami, pencapaian ini tentu menjadi dorongan untuk terus memahami kebutuhan konsumen dan menghadirkan produk yang relevan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Chery Q merupakan model terbaru brand tersebut yang meluncur pada GIIAS 2026. Chery Q meramaikan segmen hatchback listrik.