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Chery Q Raih Penghargaan Hatchback Favorit di GIIAS 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |19:19 WIB
Chery Q Raih Penghargaan Hatchback Favorit di GIIAS 2026
Chery Q Raih Penghargaan Hatchback Favorit di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - Chery Q meraih penghargaan pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Mobil listrik terbaru Chery itu meraih penghargaan Favorite Vehicle untuk kategori Passenger Car Hatchback. 

1. Hatchback Favorit

Diketahui, Chery Q resmi meluncur pada GIIAS 2026. Model ini meramaikan segmen mobil listrik hatchback. 

Pada pameran tersebut, Chery Q termasuk salah satu mobil yang ramai dihampiri pengunjung. Beberapa unit display yang ditampilkan di booth kerap menjadi sasaran pengunjung yang penasaran. 

“Kami berterima kasih atas kepercayaan dan sambutan positif para pengunjung serta konsumen terhadap Chery Q. Penghargaan ini menjadi pencapaian yang sangat berarti bagi kami karena dipilih langsung oleh pengunjung GIIAS 2026," ujar Vice Country Director Chery Business Unit, Budi Darmawan Jantania, Rabu (12/8/2026). 

Chery Q di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Chery Q di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Ia melanjutkan, selama pameran, pengunjung dapat melihat langsung fitur Chery Q dan melakukan test drive. 

"Terpilihnya Chery Q sebagai hatchback Favorit menunjukkan bahwa kelengkapan fitur dan pengalaman berkendara yang kami tawarkan mendapat respons positif dari pengunjung,” ujar Budi Darmawan.

Chery Q tersedia dalam dua varian, yaitu Pure dan Rizz. Chery Q menawarkan jarak tempuh hingga 400 km (NEDC), pengisian daya 30–80% dalam 16,5 menit, V2L 6,6 kW, dan layar infotainment 15,6 inci. 

Mobil listrik compact ini memiliki 38 kompartemen penyimpanan. Tersemat pula bagasi depan berkapasitas 70 liter. Total penyimpanan di mobil listrik compact ini mencapai 1.520 liter. 

 

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