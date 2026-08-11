Jumlah Pengunjung GIIAS 2026 Nyaris 500 Ribu Orang

JAKARTA - Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 mencatat nyaris 500 ribu pengunjung selama 11 hari pameran. Selain itu, pada GIIAS 2026, sebanyak 37 kendaraan baru resmi meluncur.

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo, Anton Kumonty, menyampaikan rasa bangganya atas sambutan publik yang sangat tinggi sepanjang pameran berlangsung.

“Hal yang istimewa pada tahun ini, berdasarkan data yang kami terima, adalah peningkatan durasi lama waktu berkunjung di area pameran. Kehadiran pilihan merek yang semakin banyak dan lengkap, serta 37 kendaraan baru yang diluncurkan pada GIIAS kali ini, mendorong pengunjung menghabiskan waktu lebih lama, sehingga seluruh merek memiliki kesempatan yang sama luasnya untuk disapa dan dikunjungi," tutur Anton, Selasa (11/8/2026).

Namun, ia melanjutkan, aspek kenyamanan dan keselamatan pengunjung tetap menjadi fokus utama pihaknya.

GIIAS 2026 berhasil mencatatkan peningkatan angka kunjungan. Sebanyak 496.378 pengunjung menghadiri pameran yang digelar di ICE BSD Tangerang pada 30 Juli hingga 9 Agustus 2026 tersebut.

Pengunjung GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Tak hanya itu, rata-rata pengunjung menghabiskan waktu sekitar 5 jam di arena pameran.

Salah satu daya tarik utama yang membuat pengunjung betah menghabiskan waktu di area pameran adalah fasilitas test drive. Kehadiran pilihan merek yang makin lengkap beserta lini kendaraan terbaru di GIIAS 2026 kali ini mendorong banyaknya akvitas test drive.

Jumlah sesi test drive total mencapai 26 ribu trip. Jumlah itu meningkat hingga 30% dibandingkan pameran tahun lalu.

Memamerkan perkembangan teknologi merupakan tujuan utama GIIAS, namun seluruh catatan aktivitas selama pameran berlangsung juga memberikan dampak positif yang nyata bagi pasar otomotif nasional. Gaikindo optimistis penyelenggaraan GIIAS tahun ini akan memberikan kontribusi serupa.

“Melihat antusiasme pengunjung yang tinggi setiap harinya serta laporan yang kami terima dari para peserta, kami percaya GIIAS 2026 kembali memberikan dampak positif bagi seluruh eksibitor. Kami juga berharap pencapaian ini dapat memenuhi ekspektasi seluruh pihak, mulai dari sponsor hingga partner, sehingga menjadi catatan positif bagi pertumbuhan industri otomotif nasional,” ujar Anton.