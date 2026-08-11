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Modal Lepas E4 EV Ramaikan SUV Listrik, Harga Rp300 Jutaan hingga Jarak Tempuh 600 Km

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |16:07 WIB
Modal Lepas E4 EV Ramaikan SUV Listrik, Harga Rp300 Jutaan hingga Jarak Tempuh 600 Km
Modal Lepas E4 EV Ramaikan SUV Listrik, Harga Rp300 Jutaan hingga Jarak Tempuh 600 Km (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - Lepas membawa dua model kendaraan elektrifikasi sebagai langkah awal dalam memasuki pasar Indonesia. Keduanya adalah Lepas L8 PHEV (plug in hybrid electric vehicle) dan E4 EV. 

Lepas merupakan sub brand premium dari Chery Group. Lepas fokus pada kendaraan energi baru (new energy vehicle/NEV). 

1. Tren Positif Mobil Elektrifikasi

Diketahui, pasar kendaraan elektrifikasi terus tumbuh di Indonesia. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), pada Januari-Juni 2026, penjualan mobil elektrifikasi, baik EV, hybrid, maupun PHEV total mencapai 117.108 unit.

Jumlah itu menyumbang 26,8 persen dari total pasar otomotif nasional yang sebesar 436.564 unit. Angka ini juga naik jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 69.134 unit atau setara 18,3 persen dari total pasar nasional yang saat itu berada di angka 376.707 unit.

Jika dilihat dari volumenya, penjualan kendaraan elektrifikasi juga melonjak signifikan dibandingkan periode Januari-Juni 2025 sekitar 69,4%. 
 
Jika dilihat lebih detail, penjualan mobil listrik masih mendominasi di segmen kendaraan elektrifikasi. Penjualan BEV pada Januari-Juni 2026 sebanyak 69.739 unit. Penjualan BEV meraup 15,9 persen dari pangsa pasar. Penjualan itu juga naik tajam sekitar 80,8 persen dibandingkan  periode yang sama tahun lalu yang sebanyak 38.576 unit.

2. Lepas E4 EV

Di tengah melonjaknya penjualan kendaraan elektrifikasi, Lepas hadir membawa dua model sebagai langkah awal dalam memasuki pasar otomotif Indonesia. Keduanya adalah L8 PHEV dan E4 EV, yang baru meluncur pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. L8 PHEV menyasar segmen hybrid premium, sementara E4 EV bermain di segmen SUV listrik compact. 

Lepas E4 EV di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Lepas E4 EV di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Jika dilihat dari segmennya, Lepas E4 EV bermain di segmen yang ketat. Banyak brand yang menawarkan SUV listrik dengan dimensi compact. Namun, bukan tanpa alasan E4 EV menjadi model awal yang dibawa untuk mendobrak pasar EV di Indonesia. 

Lepas E4 EV memiliki beragam modal untuk bersaing. Sebagai SUV listrik premium, E4 EV dibanderol Rp339 juta selama pameran GIIAS 2026. Banderol harga tersebut cukup kompetitif jika melihat model lain di segmen yang sama. 

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Topik Artikel :
Lepas E4 EV Lepas GIIAS GIIAS 2026
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