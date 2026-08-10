Jetour Raih 3 Penghargaan di GIIAS 2026, T2 i-DM Jadi Mobil Hybrid Paling Banyak Dijajal

Jetour Raih 3 Penghargaan di GIIAS 2026, T2 i-DM Jadi Mobil Hybrid Paling Banyak Dijajal (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Dua model Jetour mendapatkan 3 penghargaan pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Kedua model itu adalah Jetour T1 dan T2 i-DM.

Jetour T2 i-DM menjadi mobil hybrid yang paling banyak dicoba pengunjung lewat sesi test drive. Model ini menyabet penghargaan Most Driven Hybrid Passenger Car.

Selain itu, T2 i-DM juga meraih penghargaan New Launch SUV pilihan media.

Di sisi lain, T1 i-DM Modification berwarna ungu yang meraih Special Exhibit Car.

“Tiga penghargaan yang diraih Jetour di ajang GIIAS tahun ini menjadi pencapaian penting bagi kami," ujar, Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah, Senin (10/8/2026)

Ia melanjutkan, ini sekaligus menunjukkan respons terhadap inovasi dan produk yang dihadirkan di Indonesia. "Pengakuan yang diberikan kepada Jetour T2 i-DM dan Jetour T1 i-DM ini menjadi validasi bahwa kombinasi desain, teknologi i-DM, serta karakter adventure yang kami tawarkan mampu menarik perhatian dan mendapatkan apresiasi dari media maupun pengunjung GIIAS," tuturnya.

Diketahui, T2 i-DM resmi meluncur pada GIIAS 2026. Ini menjadi model plug in hybrid electric vehicle (PHEV) kedua Jetour di Indonesia.

Model itu hadir dengan lima pilihan warna, yaitu Khaki White, Carbon Crystal Black, Aviation Silver, Highway Gray dan Electroplated Green.

Untuk pasar Indonesia, T2 i-DM dibanderol Rp688 juta on the road (OTR) Jakarta.