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8 Mobil Hybrid Baru di GIIAS 2026, Harga Mulai Rp200 Jutaan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |15:31 WIB
8 Mobil Hybrid Baru di GIIAS 2026, Harga Mulai Rp200 Jutaan
8 Mobil Hybrid Baru di GIIAS 2026, Harga Mulai Rp200 Jutaan (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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TANGERANG - Sejumlah mobil berteknologi hybrid electric vehicle (HEV) dan plug in hybrid electric vehicle (PHEV) meluncur pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang, pada 30 Juli hingga 9 Agustus. 

Kehadiran sederet mobil hybrid baru tersebut menambah luas pilihan konsumen dalam memenangi kendaraan elektrifikasi. 

Berdasarkan pantauan Okezone, berikut daftar mobil HEV dan PHEV yang meluncur di GIIAS 2026:

Chery 

Chery J6T CSH menjadi model baru yang melengkapi series J6. Model ini dibekali teknologi hybrid Chery yakni Chery Super Hybrid (CSH). Banderol harga belum disematkan pada model tersebut. Namun, Chery sudah membuka keran pemesanan awal untuk J6T CSH.

DFSK

DFSK E5 Plus meluncur di GIIAS 2026. SUV PHEV itu dibanderol Rp479 juta OTR Jakarta. Ini menjadi mobil PHEV pertama yang dipasarkan DFSK di Indonesia.

DFSK E5 Plus di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
DFSK E5 Plus di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Hyundai 

Kini, Hyundai Palisade tersedia dalam pilihan powertrain hybrid. Ini melengkapi varian di model tersebut. SUV bongsor premium itu dibanderol Rp1,13 miliar OTR Jakarta. 

Jetour

Brand asal China ini juga membawa mobil PHEV baru yakni T2 i-DM. Ini adalah SUV boxy dengan teknologi PHEV kedua Jetour di Indonesia. Untuk harganya, T2 i-DM dibanderol Rp688 juta OTR Jakarta.

 

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Topik Artikel :
Mobil Hybrid GIIAS GIIAS 2026
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