Deretan Mobil Listrik Baru yang Meluncur di GIIAS 2026, dari Harga Rp100 Jutaan hingga 2 Miliar!

Deretan Mobil Listrik Baru yang Meluncur di GIIAS 2026, dari Harga Rp100 Jutaan hingga 2 Miliar! (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - Banyak mobil listrik dihadirkan pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, pada 30 Juli hingga 9 Agustus. Bahkan, pada GIIAS 2026 ini, ada sejumlah mobil listrik baru yang meluncur.

Kehadiran mobil listrik ini semakin memperkaya pilihan konsumen yang ingin mencari mobil elektrifikasi. Mobil listrik baru yang meluncur di GIIAS 2026 pun harganya bervariasi.

Dari mobil listrik harga Rp100 jutaan hingga miliaran rupiah meluncur pada GIIAS 2026. Berikut daftar mobil listrik baru yang meluncur di GIIAS 2026, sebagaimana dirangkum pada Kamis (6/8/2026):

BAIC

BAIC T1 menjadi mobil listrik pertama brand tersebut di Indonesia. BAIC T1 dibanderol Rp373 juta khusus untuk 1.000 konsumen pertama

BMW

Brand asal Eropa ini meluncurkan model baru untuk pasar Indonesia. Model tersebut adalah BMW iX3 50 xDrive. Ini adalah SUV listrik dibanderol Rp2,269 miliar dengan status off the road.

Changan

Brand asal China ini meluncurkan mobil listrik baru yakni Nevo Q05. Mobil listrik ini adalah model dari sub brand mereka yakni Nevo. Mobil listrik itu dibanderol mulai dari Rp309 juta untuk 1.000 konsumen pertama.

Chery

Brand asal China ini akhirnya resmi meluncurkan Chery Q. Mobil listrik perkotaan yang dibanderol mulai Rp239,9 juta

Honda

Honda meluncurkan mobil listrik Super One. Mobil listrik ini menjadi salah satu model yang mencuri perhatian pengunjung GIIAS 2026. Honda Super One dibanderol Rp438 juta.

Hyundai

Brand asal Korea Selatan membawa banyak model baru pada GIIAS 2026. Salah satunya adalah mobil listrik Staria Electric. Ini menambah varian dari lini Staria di Indonesia.