Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Isuzu D-Max Punya Mesin Baru, Tenaga Lebih Buas

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |19:20 WIB
Isuzu D-Max Punya Mesin Baru, Tenaga Lebih Buas
Isuzu D-Max Punya Mesin Baru, Tenaga Lebih Buas
A
A
A

TANGERANG - Isuzu ikut meramaikan pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang, pada 30 Juli hingga 9 Agustus. Pada pameran tahunan itu, Isuzu D-Max versi terbaru pun hadir.

1. Isuzu D-Max

Isuzu D-Max merupakan pikap 4x4. Dengan roda penggerak 4x4, model ini bisa diandalkan untuk berbagai kondisi jalan, baik di perkotaan maupun daerah pertambangan.

COO PT Astra International Tbk - Isuzu Sales Operation, Irwan Nawir, mengatakan Isuzu D-Max dikembangkan untuk pelanggan yang membutuhkan kendaraan dengan kemampuan tinggi, tapi tetap nyaman digunakan dalam berbagai aktivitas.

"Isuzu D-Max kami hadirkan untuk memberikan kepercayaan kepada pelanggan dalam menghadapi berbagai tantangan. Kendaraan ini tidak hanya menawarkan ketangguhan, tetapi juga menghadirkan performa, fitur keselamatan, dan kenyamanan sehingga mampu menjadi partner yang dapat diandalkan, baik untuk mendukung produktivitas bisnis maupun aktivitas eksplorasi," ungkap Irwan Nawir di arena GIIAS 2026, Rabu (5/8/2026).

Isuzu D-Max saat ini dibekali mesin diesel RZ4E berkapasitas 1.898 cc dengan tenaga 150 PS dan torsi maksimum 350 Nm. Tenaga yang dihasilkan semakin maksimal. Hal ini berkat desain baru di ruang bakar, yaitu desain baru VGS Turbo, dan desain baru saluran udara masuk. 

Tenaga yang dihasilkan mesin tersebut kemudian dipadukan transmisi manual 6-percepatan.

Performa tersebut didukung sistem penggerak empat roda (4WD) yang
menggunakan 4WD Transfer Control Switch berbentuk rotary knob. 

Isuzu D-Max juga dilengkapi berbagai teknologi pendukung kemampuan off-road. Pada varian Rodeo, tersedia Rear Differential Lock (Diff Lock) dan Rough Terrain Mode (RTM) yang membantu menjaga traksi roda di permukaan licin maupun jalan ekstrem.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/15/3234382/toyota_alphard-yvLS_large.jpeg
Ketika Toyota Alphard HEV Jadi Mobil Jemputan Penumpang Garuda Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/15/3234380/honda_super_one_di_giias_2026-SLdr_large.jpeg
Honda Super One Dibanderol Rp438 Juta, Cuma 100 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/15/3234366/dfsk_e5_plus-XKw9_large.jpeg
PHEV Dinilai Punya Peran Strategis Percepat Adopsi Kendaraan Elektrifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/15/3234363/kia_seltos-dJec_large.jpeg
Kia Seltos Dibanderol Mulai Rp359 Juta, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/15/3234362/menkeu_purbaya_yudhi_sadewa-hdR6_large.jpeg
Purbaya Ajak Toyota Pindahkan Pabrik dari Thailand ke Indonesia, Siapkan Insentif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/15/3234200/bbm-DqfB_large.jpeg
6 Tips Perawatan Mesin Diesel agar Tetap Irit BBM
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement