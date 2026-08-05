Isuzu D-Max Punya Mesin Baru, Tenaga Lebih Buas

Isuzu D-Max Punya Mesin Baru, Tenaga Lebih Buas

TANGERANG - Isuzu ikut meramaikan pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang, pada 30 Juli hingga 9 Agustus. Pada pameran tahunan itu, Isuzu D-Max versi terbaru pun hadir.

1. Isuzu D-Max

Isuzu D-Max merupakan pikap 4x4. Dengan roda penggerak 4x4, model ini bisa diandalkan untuk berbagai kondisi jalan, baik di perkotaan maupun daerah pertambangan.

COO PT Astra International Tbk - Isuzu Sales Operation, Irwan Nawir, mengatakan Isuzu D-Max dikembangkan untuk pelanggan yang membutuhkan kendaraan dengan kemampuan tinggi, tapi tetap nyaman digunakan dalam berbagai aktivitas.

"Isuzu D-Max kami hadirkan untuk memberikan kepercayaan kepada pelanggan dalam menghadapi berbagai tantangan. Kendaraan ini tidak hanya menawarkan ketangguhan, tetapi juga menghadirkan performa, fitur keselamatan, dan kenyamanan sehingga mampu menjadi partner yang dapat diandalkan, baik untuk mendukung produktivitas bisnis maupun aktivitas eksplorasi," ungkap Irwan Nawir di arena GIIAS 2026, Rabu (5/8/2026).

Isuzu D-Max saat ini dibekali mesin diesel RZ4E berkapasitas 1.898 cc dengan tenaga 150 PS dan torsi maksimum 350 Nm. Tenaga yang dihasilkan semakin maksimal. Hal ini berkat desain baru di ruang bakar, yaitu desain baru VGS Turbo, dan desain baru saluran udara masuk.

Tenaga yang dihasilkan mesin tersebut kemudian dipadukan transmisi manual 6-percepatan.

Performa tersebut didukung sistem penggerak empat roda (4WD) yang

menggunakan 4WD Transfer Control Switch berbentuk rotary knob.

Isuzu D-Max juga dilengkapi berbagai teknologi pendukung kemampuan off-road. Pada varian Rodeo, tersedia Rear Differential Lock (Diff Lock) dan Rough Terrain Mode (RTM) yang membantu menjaga traksi roda di permukaan licin maupun jalan ekstrem.