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Daftar Lengkap Mobil dan Motor yang Bisa Dijajal Pengunjung GIIAS 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |19:55 WIB
Daftar Lengkap Mobil dan Motor yang Bisa Dijajal Pengunjung GIIAS 2026
Daftar Lengkap Mobil dan Motor yang Bisa Dijajal Pengunjung GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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TANGERANG - Para pengunjung pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang dapat menjajal mobil atau motor yang diminati lewat sesi test drive dan test ride. Lewat test drive dan test ride, pengunjung bisa merasakan kendaraan yang diminati sebelum memutuskan membeli. 

Di GIIAS 2026, pengunjung bisa mencoba berbagai kendaraan terbaru yang meluncur di pameran, mulai dari mobil bermesin bensin/diesel (Internal Combustion Engine/ICE), hybrid (HEV/PHEV), hingga lini kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV).

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi GAIKINDO, Anton Kumonty, menyampaikan kegiatan test drive dan test ride merupakan bagian penting dalam memberikan pemahaman serta kepuasan bagi pengunjung GIIAS 2026. 

"Melalui kegiatan test drive dan test ride ini, Gaikindo ingin memastikan masyarakat tidak hanya melihat tampilan kendaraan di dalam area pameran, tetapi juga dapat merasakan langsung performa, kenyamanan, fitur keselamatan, hingga teknologi terbaru. Pengalaman berkendara ini menjadi bahan pertimbangan bagi calon konsumen sebelum memilih kendaraan impian mereka," ujar Anton di arena GIIAS 2026, dikutip Selasa (4/8/2026).

Penyelenggara menyediakan area khusus untuk pengunjung test drive. Berikut lokasi test drive serta model yang bisa dijajal: 

1. Area Test Drive A

Area ini berlokasi di area Loading Dock Hall 1 hingga Hall 3A. Berikut mobil yang bisa dijajal: 

Isuzu: Traga, New mu-X

BAIC: BJ410, X55 II, BJ30 AWD, BJ30 FWD, T1

Aletra: L8 EV

Subaru: Forester, Outback, Crosstrek

Seres: E5 Plus

Ford: Ranger Sport, Ranger Wildtrak, Ranger Platinum, Ranger Raptor, Everest Platinum, Next-Gen Ford Everes

MG (Morris Garages): MG5S EV 49 Ignite, ZS Hybrid

Volvo: ES90, XC90 MHEV, XC90 PHEV, XC60 MHEV

 

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Topik Artikel :
Test Drive GIIAS GIIAS 2026
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