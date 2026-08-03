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Deretan Mobil Hybrid Suzuki di GIIAS 2026, Ada 2 Model Baru

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |17:39 WIB
Deretan Mobil Hybrid Suzuki di GIIAS 2026, Ada 2 Model Baru
Deretan Mobil Hybrid Suzuki di GIIAS 2026, Ada 2 Model Baru (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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TANGERANG - Suzuki menampilkan sederet kendaraan dengan teknologi elektrifikasi pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang. Suzuki membawa 4 mobil hybrid pada pameran tahunan tersebut.

Kendaraan elektrifikasi tersebut dihadirkan sebagai bagian dari strategi Suzuki dalam memasarkan kendaraan ramah lingkungan.

Brand asal Jepang tersebut mengembangkan mobil hybrid lewat Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS). Ini termasuk kategori mild hybrid. Pada sistem ini, motor listrik berperan membantu kerja dari mesin bensin.

Setidaknya, ada 4 mobil hybrid dan satu EV yang didisplay di GIIAS 2026. Keempatnya adalah Ertiga, Grand Vitara, Fronx, dan XL7. 

Bahkan, 2 model di antaranya baru meluncur di GIIAS 2026. Berikut daftar mobil hybrid Suzuki di GIIAS 2026:

1. Grand Vitara

Grand Vitara menjadi salah satu mobil hybrid yang dipasarkan Suzuki di Indonesia. Grand Vitara memanaskan persaingan di segmen SUV dengan konfigurasi 5 seater.

Grand Vitara dibekali mesin K15C 1.462 cc DUALJET. Mesin ini dipadukan dengan teknologi SHVS. Mesin itu mampu memuntahkan tenaga hingga 75,8 kW pada 6.000 rpm dan torsi maksimal 136,8 Nm pasa 4.400 rpm.

Tenaga tersebut disalurkan lewat transmisi otomatis dengan enam percepatan.

Model ini juga dibekali sejumlah fitur keselamatan. Fitur keselamatan yang tersemat di Grand Vitara di antaranya ABS with EBD ESP, Hill Hold Control, Brake Assist, ISOFIX, serta airbag depan, samping, dan curtain airbag.

Untuk harganya, Grand Vitara dibanderol mulai dari Rp416 juta.

 

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