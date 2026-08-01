Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Bayaran Usher di GIIAS 2026, Bisa Tembus Rp40 Juta

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |19:03 WIB
Segini Bayaran Usher di GIIAS 2026, Bisa Tembus Rp40 Juta
Segini Bayaran Usher di GIIAS 2026, Bisa Tembus Rp40 Juta (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

TANGERANG - Pameran otomotif seperti Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) tak hanya identik dengan deretan mobil-mobil baru. Namun, ada pula sosok usher yang setia berdiri di samping mobil yang dipajang selama pameran. 

Pada GIIAS 2026, setiap brand peserta umumnya memiliki usher di tiap booth. Usher merupakan tenaga pendukung pameran. Tugasnya adalah menyambut pengunjung dan mendampingi model kendaraan yang dipajang di booth.

1. Penghasilan Usher GIIAS 2026

Dengan bekerja seharian selama pameran berstandar internasional itu, beragam kira-kira besaran gaji usher di GIIAS 2026? 

Salah satu usher Lexus, Febri (26) mengungkapkan, usher memiliki pendapatan yang cukup. Ia menyebutkan kisaran bayaran usher per harinya. Namun, kisaran bayaran tersebut tergantung dengan brand-nya.

“Kisarannya beda-beda tergantung brand. Mungkin sekitaran  Rp 1 sampai 3 atau 4 juta. Tergantung brand,” kata Febri kepada Okezone, Sabtu (1/8/2026). 

Namun, ia enggan mengungkap bayaran yang diterimanya selama GIIAS 2026. Meski begitu, Febri mengaku mendapatkan bayaran yang cukup. 

Jika melihat kisaran bayarannya, usher di GIIAS 2026 bisa mendapatkan penghasilan hingga Rp40 juta selama 10 hari penyelenggaraan.

Febri mengungkapkan, selama GIIAS 2026, usher harus dapat berdiri selama pameran. Ia mengaku bisa bekerja selama 6 jam saat weekdays dan 10 jam saat weekend. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/15/3233650/giias_2026-BcgF_large.jpeg
Tak Cuma Beli Mobil Baru, Tren Tukar Tambah Kendaraan Meningkat di GIIAS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/15/3233649/quester_model_year_2026-ywlz_large.jpeg
UD Trucks Quester Dapat Penyegaran, Bisa Tenggak B50
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/15/3233634/toyota_land_cruiser_hev-vd9w_large.JPG
Toyota Land Cruiser GR Hybrid Meluncur di GIIAS 2026 Dibanderol Rp2,8 Miliar, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/15/3233623/wuling_aira_ev-56eC_large.jpeg
Wuling Aira EV Edisi Khusus Dibanderol Rp175 Juta, Cuma 300 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/15/3233618/byd_seal_terbakar-PT6M_large.png
Heboh Mobil Listrik BYD Seal Terbakar di Tol Cikampek 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/15/3233509/vinfast_di_giias_2026-D8Xx_large.jpg
VinFast Bawa Seluruh Model di GIIAS 2026, Tanpa Mobil Baru
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement