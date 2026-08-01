Segini Bayaran Usher di GIIAS 2026, Bisa Tembus Rp40 Juta

Segini Bayaran Usher di GIIAS 2026, Bisa Tembus Rp40 Juta (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - Pameran otomotif seperti Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) tak hanya identik dengan deretan mobil-mobil baru. Namun, ada pula sosok usher yang setia berdiri di samping mobil yang dipajang selama pameran.

Pada GIIAS 2026, setiap brand peserta umumnya memiliki usher di tiap booth. Usher merupakan tenaga pendukung pameran. Tugasnya adalah menyambut pengunjung dan mendampingi model kendaraan yang dipajang di booth.

1. Penghasilan Usher GIIAS 2026

Dengan bekerja seharian selama pameran berstandar internasional itu, beragam kira-kira besaran gaji usher di GIIAS 2026?

Salah satu usher Lexus, Febri (26) mengungkapkan, usher memiliki pendapatan yang cukup. Ia menyebutkan kisaran bayaran usher per harinya. Namun, kisaran bayaran tersebut tergantung dengan brand-nya.

“Kisarannya beda-beda tergantung brand. Mungkin sekitaran Rp 1 sampai 3 atau 4 juta. Tergantung brand,” kata Febri kepada Okezone, Sabtu (1/8/2026).

Namun, ia enggan mengungkap bayaran yang diterimanya selama GIIAS 2026. Meski begitu, Febri mengaku mendapatkan bayaran yang cukup.

Jika melihat kisaran bayarannya, usher di GIIAS 2026 bisa mendapatkan penghasilan hingga Rp40 juta selama 10 hari penyelenggaraan.

Febri mengungkapkan, selama GIIAS 2026, usher harus dapat berdiri selama pameran. Ia mengaku bisa bekerja selama 6 jam saat weekdays dan 10 jam saat weekend.