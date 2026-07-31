Teknologi Mobil Bisa Parkir Otomatis Dikenalkan di GIIAS 2026, Begini Cara Kerjanya

TANGERANG - Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 menjadi kesempatan bagi merek (brand) untuk menunjukkan teknologi terbaru. Pada pameran otomotif tahunan ini, Jaecoo memperkenalkan teknologi Super Intelligent Valet Parking (SIVP) yang dapat membuat mobil mencari tempat dan parkir sendiri. Apakah fitur parkir otomatis ini memang diperlukan oleh pengendara di Tanah Air?

Teknologi ini dikembangkan untuk memudahkan pengemudi dalam hal parkir. Pengemudi bisa turun dari mobil dan secara otomatis kendaraannya dapat mencari lokasi serta parkir sendiri.

Teknologi ini dihadirkan lantaran melihat kepadatan lalu lintas, keterbatasan ruang parkir, hingga tingginya aktivitas harian menjadikan pengalaman berkendara semakin menantang.

"Kami melihat perubahan kebutuhan konsumen seiring berkembangnya mobilitas perkotaan. Pengguna kini tidak hanya menginginkan kendaraan dengan teknologi canggih, tetapi juga teknologi yang mampu membantu menyelesaikan tantangan yang mereka hadapi setiap hari. Bagi kami, inovasi harus selalu berangkat dari kebutuhan nyata konsumen," ujar Business Unit Director of Omoda & Jaecoo Indonesia, Jim Ma, di arena GIIAS 2026, Kamis (30/7/2026).

SIVP adalah teknologi intelligent parking. Terdapat dua fungsi utama dari SIVP, yaitu auto parking dengan cara mobil akan mencari lokasi parkir sendiri (smart parking) dan pengemudi bisa memanggil mobil untuk datang menjemput setelah selesai beraktivitas (smart summon).

Indonesia menjadi negara pertama peluncuran teknologi ini. Nantinya, SIVP akan dihadirkan di beberapa negara lainnya, yaitu UEA, Arab Saudi, Qatar, dan Thailand.

Teknologi SIVP ini pertama kali terpasang di Jaecoo J7 SHS-P.

Jaecoo J7 SHS-P SIVP didukung sistem intelligent driving yang mengintegrasikan total 27 sensor dan kamera di sekeliling kendaraan. Teknologi ini dilengkapi 128 channel DTOF LIDAR, millimeter-wave radar yang mampu mendeteksi objek hingga 280 meter di depan dan 200 meter di samping, serta didukung kamera di sekeliling mobil hingga 540 derajat yang memantau area di sekitar kendaraan.