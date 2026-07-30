BYD M6 EV dan DM Rakitan Lokal Meluncur di GIIAS 2026

TANGERANG - BYD M6 EV dan Dual Mode (DM) rakitan lokal meluncur pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang, Banten. Lini BYD M6 tersebut dirakit di fasilitas pabrik di Subang, Jawa Barat.

1. BYD M6 Rakitan Lokal

Ini menjadi generasi terbaru BYD M6 EV di pasar Tanah Air. Jarak tempuh BYD M6 EV mencapai hingga 450 km.

President Director PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, menjelaskan Indonesia merupakan pasar yang sangat penting bagi BYD, dengan kebutuhan mobilitas yang terus berkembang dan beragam di setiap daerah.

"Melalui strategi New Energy Vehicle yang menggabungkan Battery Electric Vehicle (EV) dan Dual Mode (DM), kami ingin menghadirkan lebih banyak pilihan agar semakin banyak masyarakat Indonesia dapat beralih ke kendaraan energi baru sesuai dengan kebutuhan mereka," tuturnya di arena GIIAS 2026, Rabu (29/7/2026).

"Salah satu produk unggulan kami yaitu BYD M6 menjadi representasi dari strategi tersebut dengan menghadirkan dua pilihan teknologi dalam satu model," ucapnya.

BYD M6 EV rakitan lokal di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Sementara itu, Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan menjelaskan, dengan membawa teknologi EV dan DM ke Indonesia, pihaknya ingin memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat.

"Ada konsumen yang siap sepenuhnya menggunakan kendaraan listrik untuk mobilitas sehari-hari, namun ada pula yang membutuhkan fleksibilitas lebih untuk perjalanan jarak jauh maupun lintas wilayah. Dengan menghadirkan lini BYD M6 dalam pilihan EV dan Dual Mode, kami berharap semakin banyak masyarakat dapat menikmati manfaat kendaraan energi baru," ujar Luther Panjaitan.