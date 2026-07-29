Mobil Listrik Honda Super-One Melantai di GIIAS 2026, Stok Terbatas

TANGERANG - Mobil listrik Honda Super-One melantai di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang, Banten. Mobil listrik compact itu akan tersedia hanya 100 unit di Indonesia pada tahun ini.

Honda Super-One memadukan desain yang kompak dengan proporsi yang ekspresif.

Honda Super-One dibekali berbagai teknologi yang bekerja secara terintegrasi, mulai dari BOOST Mode, Simulated 7-Speed Gear Shift, hingga Active Sound Control. Seluruh teknologi tersebut dikembangkan untuk mempertahankan pengalaman berkendara yang menjadi ciri khas Honda di era elektrifikasi.

“Honda Super-One kami hadirkan untuk konsumen yang menginginkan kendaraan listrik tanpa kehilangan karakter berkendara khas Honda. Kehadirannya menjadi langkah awal untuk memperkenalkan arah Honda Electric di Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa teknologi boleh berevolusi, tetapi engineering dan Joy of Driving tetap menjadi DNA setiap Honda," ujar Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, di arena GIIAS 2026, Rabu (29/7/2026).

HPM belum mau mengungkap harga jual Super-One. Harga Honda Super-One baru akan diumumkan pada 5 Agustus 2026 nanti.

Pada GIIAS 2026, Honda juga memperkenalkan identitas visual baru melalui penggunaan logo H baru hingga berbagai produk lintas generasi.

"Bagi Honda, evolusi bukan berarti meninggalkan jati diri. Teknologi akan terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman, namun setiap inovasi yang kami hadirkan harus tetap membawa karakter yang membuat setiap mobil Honda terasa menyenangkan untuk dikendarai," ujar Presiden Direktur PT Honda Prospect Motor, Masanao Kataoka.