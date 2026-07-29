Hyundai Pamerkan Prototipe EV 7-Seater NEIRA di GIIAS 2026

TANGERANG - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) memperkenalkan beberapa produk andalan dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD City, Tangerang, Banten, Rabu (29/7/2026). Salah satu produk yang diperkenalkan adalah prototipe SUV listrik tujuh penumpang (seven seater) bernama Hyundai NEIRA Prototype yang diproyeksikan untuk diproduksi secara lokal di pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI).

Pada ajang ini, Hyundai juga mengumumkan penyesuaian harga permanen yang lebih terjangkau untuk lini LMPV andalannya, STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X.

President Director PT Hyundai Motors Indonesia, Kenny Lee, menegaskan Hyundai berusaha menyediakan solusi mobilitas untuk beragam kebutuhan pelanggan di Indonesia. Keberagaman preferensi konsumen ini, menurut Kenny, menjadi alasan utama Hyundai mempertahankan strategi powertrain yang seimbang, mulai dari Internal Combustion Engine (ICE), hibrida (hybrid), hingga Electric Vehicle (EV).

“Di Hyundai, kami percaya bahwa setiap pelanggan memiliki preferensi mobilitas yang berbeda. Itulah mengapa kami menawarkan salah satu lini produk paling lengkap di pasar, dengan pilihan mesin (powertrain) yang seimbang antara ICE, hibrida, dan kendaraan listrik. Memungkinkan pelanggan untuk memilih teknologi yang paling sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhan mereka," ucap dia.

Prototipe NEIRA yang dipamerkan Hyundai pada GIIAS 2026 ini mengikuti karakter demografi masyarakat Indonesia yang lekat dengan kendaraan berkapasitas penumpang banyak. NEIRA sendiri menjadi salah satu inovasi otomotif yang dikeluarkan Hyundai tempat produk tersebut memiliki konsep tujuh kursi penumpang atau seven seater yang pernah dibocorkan oleh Hyundai akan melantai di GIIAS 2026.