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Spesifikasi iCAR V27 yang Siap Melantai di GIIAS 2026, Jarak Tempuh 1.200 Km

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |16:09 WIB
Spesifikasi iCAR V27 yang Siap Melantai di GIIAS 2026, Jarak Tempuh 1.200 Km
Spesifikasi iCAR V27 yang Siap Melantai di GIIAS 2026, Jarak Tempuh 1.200 Km (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - iCAR Indonesia siap meluncurkan iCAR V27 pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. iCAR V27 merupakan SUV boxy dengan teknologi range extended electric vehicle (REEV). 

1. Spesifikasi iCAR V27

iCAR Indonesia pun mengungkap spesifikasi model tersebut, sebelum memperkenalkannya kepada publik.
SUV boxy ini dibekali teknologi REEV yakni menggabungkan sistem penggerak listrik dengan mesin bensin berfungsi sebagai generator. 

Secara dimensi, iCAR V27 memiliki panjang 5.045 mm, lebar 1.976 mm, tinggi 1.894 mm, dan wheelbase 2.900 mm.

Model ini menggunakan pelek alloy dual-tone 21 inci dengan ban ukuran 265/45 R21.

iCAR V27 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
iCAR V27 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Pada bagian interiornya, tersemat layar sentuh berukuran 15,4 inci. Layar sentuh HD itu ditenagai Qualcomm Snapdragon 8155 dan panel instrumen digital 8,88 inci. Layar tersebut juga mendukung Wireless Apple CarPlay, Android Auto, pembaruan perangkat lunak OTA.

iCAR V27 dibekali baterai berkapasitas 34,31 kWh. Daya jangkau murni dari  baterai tersebut hingga 200 kilometer. 

Di sisi lain, iCAR juga menggendong mesin 1.5 turbo range extender yang mampu menghasilkan tenaga 100 kW dan torsi 220 Nm. Mesin ini berfungsi sebagai generator. Sistem tersebut kemudian dikawainkan dengan Three-Motor True Electric AWD yang terdiri dari motor generator P1, motor penggerak depan P3, dan motor belakang P4.

Jika digabungkan dengan tangki bahan bakar 60 liter, jarak tempuh iCAR V27 diklaim mencapai 1.200 km. 

Model ini juga sudah mendukung fast charging. Isi daya dari 20-80 persen memerlukan waktu sekitar 30 menit.

 

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