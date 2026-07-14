10 Merek Baru Ramaikan GIIAS 2026, Ini Daftarnya

JAKARTA - Lebih dari 65 merek meramaikan pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 yang digelar di ICE BSD Tangerang pada 30 Juli hingga 9 Agustus. Dari seluruh peserta GIIAS, 10 merek di antaranya pendatang baru.

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran Gaikindo, Anton Kumonty, menyebut GIIAS 2026 menjadi pameran dengan jumlah terbanyak.

"Tahun ini akan menjadi penyelenggaraan GIIAS dengan merek yang tidak hanya terbanyak namun juga terlengkap dengan hadirnya total 10 merek yang baru pertama kali ikut serta di ajang ini mulai dari kendaraan penumpang, komersial, sepeda motor hingga karoseri,” ungkap Anton Kumonty di Jakarta, dikutip Selasa (14/7/2026).

1. 10 Merek Baru

Kesepuluh brand baru di GIIAS 2026 itu mulai dari kendaraan penumpang, sepeda motor, komersial, hingga karoseri. Berikut daftar lengkapnya :

Kendaraan Penumpang

1. BAW

2. Changan

3. iCar

4. Leapmotor

5. Solarsky

6. Zeekr

Sepeda Motor

1. Can-Am

Komersial

1. Farizon

2. SAG

Karoseri

1. Piala Mas