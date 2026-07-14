Viral Pelat Pelindung Bawah Mobil BYD Copot saat Terobos Banjir

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) video menampilkan komponen bagian bawah mobil listrik BYD Tang terlepas saat menerobos banjir di Shenyang, China, pada Senin (13/7/2026). Meski begitu, kendaraan tersebut tetap melaju.

1. Viral Komponen BYD Copot

Warganet menduga komponen tersebut adalah bagian motor listrik. Melansir Car News China, Selasa (14/7/2026), diketahui komponen yang terlepas dan jatuh tersebut adalah pelat pelindung bawah, bukan rakitan motor listrik fisik.

"Terlepasnya pelindung plastik atau komposit yang besar adalah hasil mekanis yang diketahui dari tekanan hidrodinamik tinggi yang terjadi ketika kendaraan menerobos banjir yang dalam. Karena kendaraan tetap memiliki daya operasional dan lampu belakang yang berfungsi, sistem kelistrikan internal tetap utuh," demikian laporan tersebut.

Viral pelat pelindung bagian bawah BYD copot usai terobos banjir (Ist/Car News China)

Dari perspektif teknik otomotif, melepaskan motor listrik saat mengemudi adalah hal yang mustahil tanpa menyebabkan pemadaman listrik secara instan. Saluran listrik tegangan tinggi berwarna oranye dan saluran pendingin menghubungkan sistem penggerak langsung ke sasis.

Jika terjadi benturan struktural, saluran tersebut akan langsung putus. Hal ini akan segera mengaktifkan mekanisme keselamatan kesalahan isolasi, yang mengakibatkan pemadaman listrik.

Selain itu, sistem penggerak mentransfer energi ke roda melalui poros setengah logam. Jika rumah motor jatuh, poros yang berputar ini akan bengkok atau putus sepenuhnya, mengunci roda dan menghentikan kendaraan.

Namun sebaliknya, video tersebut menunjukkan kendaraan tetap meluncur di dalam air. Ini menunjukkan unit penggerak tetap berada di tempatnya dengan aman di ruang mesin.