Jaecoo J5 Jadi Mobil Listrik Terlaris Juni 2026, Dibuntuti BYD Atto 1

JAKARTA - Jaecoo J5 EV menjadi mobil listrik terlaris pada Juni 2026. Jaecoo J5 EV mencatat penjualan wholesales (pabrik ke diler) sebanyak 3.041 unit pada Juni 2026.

Hal ini berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), yang dilihat pada Senin (13/7/2026). Jaecoo J5 EV berhasil mempertahankan posisinya sebagai mobil listrik terlaris, di tengah gempuran model baru dari sejumlah brand China.

Sementara di urutan kedua, terdapat BYD Atto 1. Penjualan Atto 1 kembali "normal" setelah sempat anjlok pada Mei 2026. Pada Juni 2026, BYD Atto 1 terdistribusi sebanyak 2.249 unit.

Posisi ketiga ditempat Geely EX2. Mobil listrik compact itu mencatat penjualan wholesales sebanyak 1.618 unit.

Pada Juni 2026, hanya ketiga model tersebut yang terdistribusi lebih dari 1.000 unit.

Jika dilihat, dari 10 mobil listrik terlaris, persaingan terasa sangat keras. Daftar tersebut diisi oleh sejumlah mobil dari beragam produsen.

Berikut daftar 10 mobil listrik terlaris pada Juni 2026:

1. Jaecoo J5: 3.041 unit

2. BYD Atto 1: 2.249 unit

3. Geely EX2: 1.618 unit

4. BYD M6: 827 unit

5. Wuling Eksion EV: 539 unit

6. Denza D9: 464 unit

7. MG S5: 449 unit

8. Geely EX5: 348 unit

9. VinFast VF3: 262 unit

10. VinFast VF5: 225 unit