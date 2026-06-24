Penjualan Mobil di Indonesia Diyakini Bakal Kembali Tembus 1 Juta Unit

Penjualan Mobil di Indonesia Diyakini Bakal Kembali Tembus 1 Juta Unit (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Penjualan mobil di Indonesia diyakini akan segera kembali ke angka satu juta unit. Hal ini lantaran pasar otomotif Indonesia memiliki prospek yang menjanjikan.

1. 1 Juta Unit

Hal itu sebagaimana menurut CEO PT Sokonindo Automobile, Alexander Barus. Ia meyakini, dalam beberapa tahun ke depan pasar otomotif masih terus tumbuh hingga penjualan kembali naik ke angka satu juta unit.

Diketahui, pasar otomotif Indonesia lesu beberapa tahun belakangan. Pada 2025, penjualan mobil nasional secara wholesales (pabrik ke diler) sebanyak 803.687 unit. Jumlah tersebut turun 7,2% dibandingkan 2024 mencapai 865.723 unit.

"Dua tahun terakhir ini, kita semua mengalami penurunan. Total penjualan pasar dalam negeri itu dari 1 juta lebih turun ke 800 ribu," ujar Alexander Barus di Jakarta, dikutip Rabu (24/6/2026).

Meski kondisi otomotif lesu, pihaknya meyakini pasar akan menggeliat. Karena itu, pihaknya selaku pemegang merek DFSK dan Seres terus mengembangkan bisnis di Indonesia.